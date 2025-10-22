október 22., szerda

Hogy kerülhetett a tóba?

1 órája

Nézze meg fotón, milyen gusztustalan trutyi kevergett Győr kedvelt tavában!

Fehér trutyi látszódott hétfőn Győr egy kedvelt tavában. Olvasónk jelezte a szabadhegyi tó gondját.

Gyurina Zsolt

Győr kedvelt vízfelületei a három tó, amelyek közül az 1-es Adyvárosban, a 2-es és 3-as Szabadhegyen található. Van, amelyik körül futópálya is van - a külső szabadhegyi tó -, sokan sétálnak, üldögélnek partjainál. A belvárostól legtávolabb eső a 3-as számú a József Attila lakótelepen, amelyről legutóbb azért írtunk, mert az épülő futópályát megrongálták. Azóta felújítva átadták. A friss sztori, hogy gusztustalan fehér színű folyadék hétfőn délután látszódott a szabadhegyi 3-as tóban, jelezte felénk olvasónk. Az esetről Prédlné Németh Margit, a körzet önkormányzati képviselője lapunknak elmondta, a Pannon-Víz és a Győrszol munkatársai a helyszínen tájékozódtak kedden. Azt látták, hogy a vízszínt a szokásosnál egy méterrel alacsonyabb az aszály miatt, így a hínár elsokasodott a tóban. Befolyó szennyeződésnek azonban nincs nyoma.

Szabadhegyi tó tele halakkal: nem jött jól nekik a fehér lötty
Szabadhegyi tó tele halakkal: nem jött jól nekik a fehér lötty. Fotó: Olvasó

Szabadhegyi tó tele halakkal: nem jött jól nekik a fehér lötty. Fotó: Olvasó

A történethez tartozik, hogy a három tó esővíztározó, nem halastó, tehát bár vannak bennük halak, azokat nem halastó mivoltukban gondozzák, telepítik vagy horgásszák le. A NÉBIH általában csak bejelentésre ellenőriz, mivel a lehorgászás nem olyan súlyú, hogy gondot okozzon. Azért, szögezzük le még egyszer, valójában tilos – akárcsak a fürdés. Érdekesség, hogy mindhárom tó a panelházas beépítésű lakótelepeken, azok mélypontjain lett kiépítve a '70-es- '80-as években. Szerepük a környék, elsősorban Szabadhegy városrészről lefolyó csapadék-vizek gyűjtése, tározása, vízvisszatartása, párologtatása. Leginkább fehér halaknak, vagyis keszegnek és ezüstkárásznak adnak otthont.

Szennyezés történt? Ellenőrzést tartottak a tavaknál

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala érdeklődésünkre arról tájékoztatott, hogy felvették a kapcsolatot a Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési üzletágával, mivel a Győr-Szol hatáskörébe tartoznak az adyvárosi tavak.

A Győr-Szol Zrt. illetékes kollégái a bejelentésük után ellenőrzést tartottak a tavaknál, mindhárom tónál készítettek képeket. Fehéres befolyás sehol sem volt tapasztalható, a tóban még üledékszerűen sem látható semmi, a beömlők, zsilipek jelenleg tiszták.

Az adyvárosi tavaknál ellenőriztek a Győr-Szol szakemberei

Fotók: Győr-Szol

 

