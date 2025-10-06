40 perce
Beugrottunk egy svédasztalos reggelire a város legújabb pékségébe - fotók
Különleges szolgáltatással rukkolt elő a napokban a város legújabb és egyben legnagyobb péksége: svédasztalos reggelit kínálnak újdonságként. A svédasztalon lévő finomságokra már most akkora a kereslet, hogy Pozsgai Petra üzletvezető a további bővítésen gondolkodik.
Kolbászoktól a sajtokig, felvágottaktól a zöldségekig, bundáskenyértől a péksüteményekig sok finomság sorakozik az asztalokon abban a pékségben, mely a mosonmagyaróvári Halászi lakótelepen nyílt augusztusban. A Nagymami Kedvencében a kezdetek óta elfogyaszthatjuk reggelinket, ám a napokban újdonságként svédasztalos reggelit kínálnak: hatalmas a sikere.
Svédasztalos reggeli – már most látszik, hogy bővíteni szükséges
Hétfőn reggel térünk be a legújabb mosonmagyaróvári pékségbe, mely a Halászi út mellett nyitott meg a nyár végén (korábban a szomszédos benzinkút mellett működtek). Ami felkeltette az érdeklődésünket, az a svédasztalos reggelijük. Ilyen szolgáltatásról ugyanis pékségben még nem hallottunk. De hogy honnan is jött az ötlet, és milyen a fogadtatása, arról már Pozsgai Petra üzletvezető mesélt nekünk.
– Az új pékségbe több alkalmazottat vettem fel, és azon agyaltam, hogyan tudnám hasznosan kitölteni a munkaidejüket, hogy az mindenkinek hasznos legyen! Reggelit, így például bundás kenyeret, tojásrántottát már a nyitás óta kínálunk. A reggeli órákban gyakran alakult ki nagyobb sor amiatt, hogy az ételek lassabban készültek el. Az idő fontos tényező, ezért azon gondolkodtam, hogy lehetne ezt felgyorsítani. Így kitaláltam, hogy olyat fogunk játszani mint a szállodákban – avat be Petra.
Beugrottunk egy svédasztalos reggelire a város legújabb pékségébeFotók: Kerekes István
Beszélgettünk és közben jól is laktunk
Az üzletvezető szerint ugyan csak múlt héten szerdán indult ez az új szolgáltatás, de hatalmas a sikere, és a vendégek szerint is fantasztikus ötlet. A pékség galériája ottjártunkkor is tele volt.
– Pénteken 85 svédasztalos jegyet adtunk el, és a szombat és vasárnap is telt házas volt, akkor főként a családok jöttek. Egyébként 2 éves kor alatt ingyenes, 2-8 éves kor között féláron lehet korlátlanul fogyasztani. A nagy sikerre való tekintettel már a bővítésen is gondolkodom a szomszédos ingatlan irányában, és akkor a kínálatot is tudjuk szélesíteni – fogalmazott Pozsgai Petra.
Mint kiderült, akad, aki munka előtt ugrik be, hogy jól lakjon, de van aki itt találkozik a barátaival egy jó kis beszélgetésre. Balogh Ramóna, dr. Mikócziné Csomor Lilla, Soós Regina és dr. Soós Lilla, kislányával Illés Júliával is éppen látogatásunkkor fejezte be a reggelit.
– Beszélgettünk és közben jól is laktunk – tették hozzá a fiatal hölgyek. A kis Júlia is örömmel falatozta a bundás kenyerét.