Beugrottunk egy svédasztalos reggelire a város legújabb pékségébe - fotók

Kolbászoktól a sajtokig, felvágottaktól a zöldségekig, bundáskenyértől a péksüteményekig sok finomság sorakozik az asztalokon abban a pékségben, mely a mosonmagyaróvári Halászi lakótelepen nyílt augusztusban. A Nagymami Kedvencében a kezdetek óta elfogyaszthatjuk reggelinket, ám a napokban újdonságként svédasztalos reggelit kínálnak: hatalmas a sikere.

A svédasztalon lévő finomságokra már most akkora a kereslet, hogy Pozsgai Petra üzletvezető a további bővítésen gondolkodik.

Fotó: Kerekes István

Svédasztalos reggeli – már most látszik, hogy bővíteni szükséges

Hétfőn reggel térünk be a legújabb mosonmagyaróvári pékségbe, mely a Halászi út mellett nyitott meg a nyár végén (korábban a szomszédos benzinkút mellett működtek). Ami felkeltette az érdeklődésünket, az a svédasztalos reggelijük. Ilyen szolgáltatásról ugyanis pékségben még nem hallottunk. De hogy honnan is jött az ötlet, és milyen a fogadtatása, arról már Pozsgai Petra üzletvezető mesélt nekünk.

– Az új pékségbe több alkalmazottat vettem fel, és azon agyaltam, hogyan tudnám hasznosan kitölteni a munkaidejüket, hogy az mindenkinek hasznos legyen! Reggelit, így például bundás kenyeret, tojásrántottát már a nyitás óta kínálunk. A reggeli órákban gyakran alakult ki nagyobb sor amiatt, hogy az ételek lassabban készültek el. Az idő fontos tényező, ezért azon gondolkodtam, hogy lehetne ezt felgyorsítani. Így kitaláltam, hogy olyat fogunk játszani mint a szállodákban – avat be Petra.