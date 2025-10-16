Közeleg a halloween: így válasszunk sütőtököt

A piacon és a boltokban gyakran látni tébláboló vásárlókat, azon elmélkedve, hogy a kitett sütőtökök közül vajon melyik lehet a legérettebb. Van, aki megszagolja, más a dinnyéhez hasonlóan kopogtatja. Azonban van egy ezeknél sokkal megbízhatóbb módja a sütőtök választásnak.

Ha azt szeretnénk, hogy érett sütőtök kerüljön a kosárba ne a héját vagy az illatá nézzük. A kocsány sokkal beszédesebb.

Forrás: pexels.com

Sütőtök kisokos - Hogyan válasszunk?

Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság is foglalkozik oldalán a sütőtök választás kérdésével. A termés illata és színe helyett a kocsányát kell figyelni a sütőtöknek. A zöldség tetején lévő fás keményedés megbízhatóan mutatja, hogy befejeződött e már az érési folyamat vagy idő előtt szedték le a tököt. Ha zöld, akkor bizony még éretlen, ellenben ha teljesem kiszáradt, barna és fénytelen az azt jelzi, hogy a termésben már nem volt nedv keringés, mivel teljesen megérett.

Tökfajták: ehető és ehetetlen

A legtöbb boltban a muskotályos tök orange fajtája kapható, ennek van a jellegzetes palack formája keskeny felső- és szélesebb alsó résszel. De egyre több zöldségesnél bukkan fel a kicsi élénk narancssárga kissé csepp alakú hokkaidó tök is. Édes íze mellett nagy előnye, hogy ehető a héja, így a konyhai előkészítést jelentősen könnyebb.

Október közepén a boltok polcain és az árusoknál felbukkannak a halloween tökök és a kis változatok formájú dísztökök. Az egyik ménfőcsanaki termelő arról mesélt, hogy a magyar népi kultúrának is része a tökfaragás. Azonban fontos kiemelni, hogy ez a két fajta étkezésre nem alkalmas! A nagy sárga halloween tök egy faragásra nemesített fajta és a dísztökökkel egyetemben méreganyagot is tartalmaznak. Ha valaki kutyát tart szintén óvatosnak kell lenni a dekorálással, mivel a fenti két tökfajta számukra is mérgező.