1 órája
Közeleg a halloween: így válasszunk sütőtököt
Az őszi egyik legikonikusabb zöldsége a sütőtök. A legtöbben sütőben megsütve fogyasztják, de gyakran készül belőle krémleves vagy köret hús ételekhez. Az utóbbi években pedig süteményekhez is használják. De hogyan lehet érett, finom sütőtököt választani, amikor külsőleg szinte mind ugyan olyan.
A piacon és a boltokban gyakran látni tébláboló vásárlókat, azon elmélkedve, hogy a kitett sütőtökök közül vajon melyik lehet a legérettebb. Van, aki megszagolja, más a dinnyéhez hasonlóan kopogtatja. Azonban van egy ezeknél sokkal megbízhatóbb módja a sütőtök választásnak.
Sütőtök kisokos - Hogyan válasszunk?
Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság is foglalkozik oldalán a sütőtök választás kérdésével. A termés illata és színe helyett a kocsányát kell figyelni a sütőtöknek. A zöldség tetején lévő fás keményedés megbízhatóan mutatja, hogy befejeződött e már az érési folyamat vagy idő előtt szedték le a tököt. Ha zöld, akkor bizony még éretlen, ellenben ha teljesem kiszáradt, barna és fénytelen az azt jelzi, hogy a termésben már nem volt nedv keringés, mivel teljesen megérett.
Tökfajták: ehető és ehetetlen
A legtöbb boltban a muskotályos tök orange fajtája kapható, ennek van a jellegzetes palack formája keskeny felső- és szélesebb alsó résszel. De egyre több zöldségesnél bukkan fel a kicsi élénk narancssárga kissé csepp alakú hokkaidó tök is. Édes íze mellett nagy előnye, hogy ehető a héja, így a konyhai előkészítést jelentősen könnyebb.
Október közepén a boltok polcain és az árusoknál felbukkannak a halloween tökök és a kis változatok formájú dísztökök. Az egyik ménfőcsanaki termelő arról mesélt, hogy a magyar népi kultúrának is része a tökfaragás. Azonban fontos kiemelni, hogy ez a két fajta étkezésre nem alkalmas! A nagy sárga halloween tök egy faragásra nemesített fajta és a dísztökökkel egyetemben méreganyagot is tartalmaznak. Ha valaki kutyát tart szintén óvatosnak kell lenni a dekorálással, mivel a fenti két tökfajta számukra is mérgező.