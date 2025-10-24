Rábaközi dallamok
50 perce
Sudi, a kónyi mulatós fenegyerek hatalmas hírt jelentett be
Egész Magyarország bulizhat a kónyi mulatós fenegyerekkel. Sudi remek hírt jelentett be.
A rábaközi mulatós király, Sudi a Muzsika TV felvételén.
Fotó: Sudi Facebook
Egy országos zenecsatorna, a Muzsika TV Koktél című adásában lép fel a kónyi Dömötör Tamás, vagy ahogy a mulatós zene kedvelői ismerik, Sudi.
Sudi a kastélyban
A felvételt a vasszécsenyi Ó-Ebergényi kastélyban vették fel.
Elküldtük kérdéseinket Sudinak, azzal kapcsolatban, hogy mikor kerül adásba a kónyi mulatós zenész, illetve milyen dalokat énekel majd az országos csatornán.
Addig is hangolódjon Sudira az alábbi dallal:
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre