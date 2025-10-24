Sudi, a kónyi mulatós fenegyerek hatalmas hírt jelentett be

Egy országos zenecsatorna, a Muzsika TV Koktél című adásában lép fel a kónyi Dömötör Tamás, vagy ahogy a mulatós zene kedvelői ismerik, Sudi.

A rábaközi mulatós király, Sudi a Muzsika TV felvételén.

Fotó: Sudi Facebook

Sudi a kastélyban

A felvételt a vasszécsenyi Ó-Ebergényi kastélyban vették fel.

Elküldtük kérdéseinket Sudinak, azzal kapcsolatban, hogy mikor kerül adásba a kónyi mulatós zenész, illetve milyen dalokat énekel majd az országos csatornán.

Addig is hangolódjon Sudira az alábbi dallal: