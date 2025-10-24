október 24., péntek

Salamon névnap

10°
+23
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rábaközi dallamok

50 perce

Sudi, a kónyi mulatós fenegyerek hatalmas hírt jelentett be

Címkék#Dömötör Tamás#Muzsika TV#felvétel

Egész Magyarország bulizhat a kónyi mulatós fenegyerekkel. Sudi remek hírt jelentett be.

Pardavi Mariann
Sudi, a kónyi mulatós fenegyerek hatalmas hírt jelentett be

A rábaközi mulatós király, Sudi a Muzsika TV felvételén.

Fotó: Sudi Facebook

Egy országos zenecsatorna, a Muzsika TV Koktél című adásában lép fel a kónyi Dömötör Tamás, vagy ahogy a mulatós zene kedvelői ismerik, Sudi.

sudi, rábaköz, mulatós, zene, dömötör tamás
A rábaközi mulatós király, Sudi a Muzsika TV felvételén. 
Fotó: Sudi Facebook

Sudi a kastélyban

A felvételt a vasszécsenyi Ó-Ebergényi kastélyban vették fel. 

Elküldtük kérdéseinket Sudinak, azzal kapcsolatban, hogy mikor kerül adásba a kónyi mulatós zenész, illetve milyen dalokat énekel majd az országos csatornán. 

Addig is hangolódjon Sudira az alábbi dallal:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu