2 órája
Straub Dezső szórakoztatta az időseket Kapuváron - fotók
Straub Dezső szórakoztatta a kapuvári Idősek napja Vendégeit. Straub Dezső fellépését a helyi gyerekek követték, köszöntőt a polgármester mondott.
Idősek napi rendezvényre várta a város szépkorú lakóit a kapuvári önkormányzat a Rábaközi Művelődési Központban, Straub Dezső fellépésével. Szeretetteljes hangulatban telt a délután. Az ünnepséget Horváth László polgármester köszöntője nyitotta meg, aki a kapuvári nyugdíjasok különleges életútját, munkáját és közösségépítő szerepét méltatta, majd Straub Dezső állt színpadra.
Straub Dezső lépett fel Kapuváron
Ezután a szervezők műsorral szórakoztatták a vendégeket, amiben fellépett Straub Dezső színművész, aki vidám előadásával csalt mosolyt a közönség arcára. Őt a Kapuvári Térségi Általános Iskola 4.C osztálya követte, kedves műsorukkal színesítették az ünnepi délutánt.
Nézze meg képgalériánkat:
Straub Dezső szórakoztatta az időseket KapuváronFotók: CS.K.A.
Az est hangulatát tovább emelte a zenés-táncos program, a jókedvről a Vanessa és a Happy End gondoskodott.