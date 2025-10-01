október 1., szerda

Malvin névnap

+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Idősek köszöntése

2 órája

Straub Dezső szórakoztatta az időseket Kapuváron - fotók

Címkék#életút#Straub Dezső#Idősek napja#rendezvény#szépkorúak#önkormányzat

Straub Dezső szórakoztatta a kapuvári Idősek napja Vendégeit. Straub Dezső fellépését a helyi gyerekek követték, köszöntőt a polgármester mondott.

Kisalföld.hu

Idősek napi rendezvényre várta a város szépkorú lakóit a kapuvári önkormányzat a Rábaközi Művelődési Központban, Straub Dezső fellépésével. Szeretetteljes hangulatban telt a délután. Az ünnepséget Horváth László polgármester köszöntője nyitotta meg, aki a kapuvári nyugdíjasok különleges életútját, munkáját és közösségépítő szerepét méltatta, majd Straub Dezső állt színpadra.

Straub Dezső szórakoztatta az idősek napja vendégeit Kapuváron.
A kapuvári önkormányzat Idősek napi rendezvényre hívta a helyi szépkorúakat. Straub Dezső lépett fel. Fotó: Kapuvári önkormányzat

Straub Dezső lépett fel Kapuváron

Ezután a szervezők műsorral szórakoztatták a vendégeket, amiben fellépett Straub Dezső színművész, aki vidám előadásával csalt mosolyt a közönség arcára. Őt a Kapuvári Térségi Általános Iskola 4.C osztálya követte, kedves műsorukkal színesítették az ünnepi délutánt. 

Nézze meg képgalériánkat:

Straub Dezső szórakoztatta az időseket Kapuváron

Fotók: CS.K.A.

Az est hangulatát tovább emelte a zenés-táncos program, a jókedvről a Vanessa és a Happy End gondoskodott. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu