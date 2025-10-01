Straub Dezső szórakoztatta az időseket Kapuváron - fotók

Idősek napi rendezvényre várta a város szépkorú lakóit a kapuvári önkormányzat a Rábaközi Művelődési Központban, Straub Dezső fellépésével. Szeretetteljes hangulatban telt a délután. Az ünnepséget Horváth László polgármester köszöntője nyitotta meg, aki a kapuvári nyugdíjasok különleges életútját, munkáját és közösségépítő szerepét méltatta, majd Straub Dezső állt színpadra.

A kapuvári önkormányzat Idősek napi rendezvényre hívta a helyi szépkorúakat. Straub Dezső lépett fel. Fotó: Kapuvári önkormányzat

Ezután a szervezők műsorral szórakoztatták a vendégeket, amiben fellépett Straub Dezső színművész, aki vidám előadásával csalt mosolyt a közönség arcára. Őt a Kapuvári Térségi Általános Iskola 4.C osztálya követte, kedves műsorukkal színesítették az ünnepi délutánt.

