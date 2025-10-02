október 2., csütörtök

Szükség lenne rá

32 perce

Megújulhat Győr egyik legrosszabb állapotban lévő, jelenleg használaton kívüli sportpályája

Címkék#Győr#szabadhegyi#Közösségi sportpálya felújítási program 2026

Győrben, a szabadhegyi városrészben nincs jó minőségű hely, mely alkalmas sportolásra. A körzet képviselője egy videóban arról számolt be, hogy a sportpálya felújítási programban a II-es tó melletti helyre esett a választás.

Kisalföld.hu

"Közösségi sportpálya felújítási program 2026 címmel pályázatot hirdetett a kormány. A szabadhegyi II-es tó melletti sportpályára esett a választás, hiszen évek óta rossz, elhanyagolt állapotban van. Az itt élő családok, fiatalok régi vágya, hogy nagyon szép, felújított környezetben tudjanak focizni, kosárlabdázni, időt tölteni ebben a csodálatos környezetben" – mondta posztjában Győr-Szabadhegy képviselője, Prédlné Németh Margit.

sportpálya felújítás
A sportpálya felújítási programban újulhat meg a hely.

Sportpálya felújítási program jövőre

Az ígéret szerint jövőre már használni lehet a helyet, mely egyelőre még inkább az enyészeté.

A városrészben a közelmúltban újult meg a III-as tó melletti futópálya, melynek egy részén kétszer kellett elvégezni a munkát, miután a kész rekortánt valakik megrongálták, ezért az átadás is csúszott.

 

