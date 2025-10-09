Sötétségből a Fénybe filozófiai est

Sötétségből a Fénybe címmel a Vers-zengetők Együttes és a RIVER Creative Dance Academy estje lesz október 10. péntek 19.00-20.30 között a Lima Pub & Hostelben (Győr, Arany János u. 13.) Az est programja: a vers és a zene, amikor a lelkünk legmélyéről szól, az idő és tér korlátait felülmúlva összekapcsol bennünket. Így léphetünk ki együtt a „barlang" sötétjéből, miután végigjártuk a megértés lépcsőfokait önmagunkban. Ehhez kapunk járhatóra csiszolt lépcsőfokokat a költőktől és a soraikat megelevenítő dallamoktól. Fellépnek: A River Creative Dance Academy táncosai Süli Amarilla Luca vezetésével és az Új Akropolisz Vers-zengetők Együttese (Hencz Gabriella, Horváth Balázs, Katona Bernadett, Pánczél János, Sándorfi Róbert, Solymos Éva, Solymos Katalin, Szabados Éva, Tóth Katalin, Vanhallné Pápai Aranka). Az estre regisztrálni a [email protected] e-mail címen lehet. A belépődíj 3000 Ft. Diákoknak, nyugdíjasoknak, álláskeresőknek kedvezménnyel 2000 Ft.

Este a művészet és a filozófia jegyében