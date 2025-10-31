október 31., péntek

Sókuckó

41 perce

Sószoba vár kicsiket és nagyokat Nyúlon

Címkék#nyúl#kisgyerekek#sóterápia

Sószoba nyílt a Győr melletti településen.

Kisalföld.hu

Kicsiknek és nagyoknak a légúti megbetegedések megelőzésében segíthet a sószoba. 

Sószoba várja kicsiket és nagyokat Nyúlon.
Sószoba segíthet a betegségek megelőzésében, gyógyításában. Forrás: Nyúli SóKuckó közösségi oldala

Sószoba nyílt Nyúlon

A Nyúli SóKuckó megnyitotta kapuit csütörtökön, a jó hírről közösségi oldalukon számoltak be.

Pár tanácsot is írtak az érkezőknek:

  • Érdemes hozni a gyerekeknek váltóruhát és pluszba zoknit, mert a nagy játék közepette minden ruhájuk sós lesz.
  • A felnőtteknek lábzsákot biztosítunk.
  • Egy sóterápia 45 perc időtartamú.

A további részletekről IDE>> kattintva olvashatnak.
 

 

