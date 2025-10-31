Sókuckó
3 órája
Sószoba vár kicsiket és nagyokat Nyúlon
Sószoba nyílt a Győr melletti településen.
Kicsiknek és nagyoknak a légúti megbetegedések megelőzésében segíthet a sószoba.
Sószoba nyílt Nyúlon
A Nyúli SóKuckó megnyitotta kapuit csütörtökön, a jó hírről közösségi oldalukon számoltak be.
Pár tanácsot is írtak az érkezőknek:
- Érdemes hozni a gyerekeknek váltóruhát és pluszba zoknit, mert a nagy játék közepette minden ruhájuk sós lesz.
- A felnőtteknek lábzsákot biztosítunk.
- Egy sóterápia 45 perc időtartamú.
A további részletekről IDE>> kattintva olvashatnak.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre