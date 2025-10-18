Palacsintakígyó után ezúttal sörrekord: Nyúlon megint nagyot alkottak! – XXL galéria

Nagy Zoltán sörcsapoló mester október 18-án megállás nélkül töltötte a korsókat az Ízek Világa Nyúl kerthelyiségében. Főleg férfiak, de egy-egy vállalkozó kedvű hölgy is részt vett a kísérletben, hogy együtt igyák meg a lehető legrövidebb idő alatt a hatszáz korsó, vagyis háromszáz liter sört. Sörrekordot döntöttek Nyúlon!

Fergeteges bajor hangulat a nyúli sörrekordon. További képekért görgessen lejjebb!

Fotó: Krizsán Csaba

Sebestyén István, a Magyar Rekordok regisztrátorának figyelme egy pillanatra sem lankadt, megállás nélkül számolta, mérte, hogy hányadik korsót tölti Nagy Zoltán. Két óra alatt ötszázkilencvennégy korsóba csapolt sört, a kerek hatszázra még egy percet várni kellett, amit a rekordkísérlet résztvevői kitörő ovációval fogadtak.

– Átlagosan tizenkét másodpercenként csapolt – számolta ki kérdésünkre Sebestyén István, aki hozzátette azt is, hogy a szép eredmény a Magyar Rekordok adatbázisába kerül be.

