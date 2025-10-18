október 18., szombat

Bajor hangulat

1 órája

Palacsintakígyó után ezúttal sörrekord: Nyúlon megint nagyot alkottak! – XXL galéria

Címkék#sör#Kévés Tamás#Magyar Rekordok#rekordkísérlet#Nagy Zoltán

A nyúliak ismét megmutatták, ha rekordot kell dönteni, odateszik magukat: tavaly szeptemberben a leghosszabb palacsintakígyót tekerték meg, szombaton pedig sört vertek csapra. Sörrekord fotókkal és videóval!

Pardavi Mariann

Nagy Zoltán sörcsapoló mester október 18-án megállás nélkül töltötte a korsókat az Ízek Világa Nyúl kerthelyiségében. Főleg férfiak, de egy-egy vállalkozó kedvű hölgy is részt vett a kísérletben, hogy együtt igyák meg a lehető legrövidebb idő alatt a hatszáz korsó, vagyis háromszáz liter sört. Sörrekordot döntöttek Nyúlon!

Fergeteges bajor hangulat a nyúli sörrekordon. További képekért görgessen lejjebb!
Fotó: Krizsán Csaba

Sebestyén István, a Magyar Rekordok regisztrátorának figyelme egy pillanatra sem lankadt, megállás nélkül számolta, mérte, hogy hányadik korsót tölti Nagy Zoltán. Két óra alatt ötszázkilencvennégy korsóba csapolt sört, a kerek hatszázra még egy percet várni kellett, amit a rekordkísérlet résztvevői kitörő ovációval fogadtak.

– Átlagosan tizenkét másodpercenként csapolt – számolta ki kérdésünkre Sebestyén István, aki hozzátette azt is, hogy a szép eredmény a Magyar Rekordok adatbázisába kerül be.

Kattintson a képre és lapozza végig Krizsán Csaba fotós hangulatos fotóit a sörrekordról!

Palacsintakígyó után ezúttal sörrekord: Nyúlon megint nagyot alkottak!

Fotók: Krizsán Csaba

Nagy Zoltán elégedett volt az eredménnyel, és a hatszázadik korsó megtöltése után elárulta, még mindig nem utálta meg a sört, sőt!

– Imádom a sört! Kicsit érzem a vállam, de holnapra kutyabajom lesz! – jelentette ki örömmel a hangjában.

– Többen voltak, akik húzóra kiitták a korsót – árulta el kérdésünkre a rekordkísérlet szervezője, Kévés Tamás, az Ízek Világa Nyúl tulajdonosa. – Akik regisztráltak az eseményre, korsót kaptak, és sokan, ahogy elfogyott a sör, már álltak is be a sorba, hogy újratöltse Nagy Zoltán, a sörcsapoló mester. Úgy számolom, fejenként két-három liter fogyott – persze akadt, aki többet, és akadt, aki kevesebbet fogyasztott.

Sörrekord különleges üzenettel

Kévés Tamás ugyanakkor kiemelte, hogy nem az alkoholfogyasztásra kívánta helyezni a fókuszt a rekordkísérlettel, hanem a közösségépítésre. Találkozási lehetőséget akart teremteni az eseménnyel.

– Úgy látom, az embereknek egyre nagyobb szükségük van az olyan eseményekre, amelyek a valós térben történnek, nem pedig az online felületeken. A bajor hangulatú sörverseny ilyen: könnyed szórakozás sok-sok találkozással, beszélgetéssel, nevetéssel, közösségi élménnyel.

Hasonló véleményt formált meg kérdésünkre a nyúli Varga–Szabó Enikő.

– A szervezők sokat tettek, tesznek a településért. Színt visznek a közösségbe! Nem a sör a lényeg, hanem az együtt töltött idő, amelyre jó lesz visszaemlékezni – fogalmazta meg.

Lesz még!

A rekordkísérlet olyan jól sikerült, hogy Kévés Tamás, Nagy Zoltán és Sebestyén István már a helyszínen megbeszélték, lesz folytatás.

– Szeretnénk legközelebb beleférni két órába, vagyis százhúsz perc alatt hatszáz korsót megtölteni. Szerintem menni fog – bizakodott Nagy Zoltán sörcsapoló.

Így örültek a nyúliak a sörrekordnak:

Palacsintarekord is volt

A nyúliak 2024. szeptember 8-án megdöntötték a leghosszabb palacsintakígyó rekordját. Ez azt jelenti, hogy ezeregyszázhúsz méter hosszú, egybefüggő palacsintát tekertek. Tizenegy és fél órán át folyamatosan sütötték a korongokat.

 

 

