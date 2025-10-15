október 15., szerda

Teréz névnap

11°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó hír

1 órája

Hivatalos: hamarosan kezdődhet a soproni vasútállomás fejlesztésének első üteme

Címkék#vasútállomás ütem#Sopron#Magyarország#magyar közlöny

A soproniak számára jó hír jelent meg a Magyar Közlönyben. Több mint tizenhárom milliárd forintból valósulhat meg a soproni vasútállomás fejlesztésének első üteme.

Kisalföld.hu

A legfrissebb Magyar Közlöny 13. oldalán jelent meg a kormány határozata "Magyarország projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2024. évi CEF2 negyedik körös pályázati kiírása keretében támogatott CEF projektek hazai társfinanszírozásának biztosításáról." Ebben szerepel, hogy a soproni vasútállomás kapacitásának bővítésére és korszerűsítésére majdnem nettó 14 milliárd forint – egész pontosan 13.872.000.000 – áll rendelkezésre. Ebből az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz terhére biztosított támogatás tervezett összege nettó 11.791.200.000, míg a hazai költségvetési támogatás összege 2.080.800.000 forint.

soproni vasútállomás
A soproni vasútállomás fejlesztésének első üteme zöld utat kapott.
Fotó: gysev.hu

Ezt tartalmazza a soproni vasútállomás fejlesztésének első üteme 

A projekt rövid bemutatásában az szerepel, hogy a Győr–Sopron (8. sz.) vonal TEN-T törzshálózati elemen a Harka és Sopron között a jelenlegi egyvágányú kialakítás kritikus szűk keresztmetszetet jelent, aminek a feloldása szükséges. Ezt célozza a Győr–Sopron vonal fejlesztésének első lépéseként tervezett Sopron–Harka vonalszakasz két ütemben megvalósuló fejlesztése. Az első ütem a soproni vasútállomást fejlesztése, az állomási kapacitás biztosítása a jövőbeni forgalmi igények hatékony kezelése, a TEN-T átjárhatósági hiányosságok felszámolása érdekében.

Nemrég arról számoltunk be, hogy korszerűsítették a kapuvári vasútállomás.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu