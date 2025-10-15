Hivatalos: hamarosan kezdődhet a soproni vasútállomás fejlesztésének első üteme

A legfrissebb Magyar Közlöny 13. oldalán jelent meg a kormány határozata "Magyarország projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2024. évi CEF2 negyedik körös pályázati kiírása keretében támogatott CEF projektek hazai társfinanszírozásának biztosításáról." Ebben szerepel, hogy a soproni vasútállomás kapacitásának bővítésére és korszerűsítésére majdnem nettó 14 milliárd forint – egész pontosan 13.872.000.000 – áll rendelkezésre. Ebből az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz terhére biztosított támogatás tervezett összege nettó 11.791.200.000, míg a hazai költségvetési támogatás összege 2.080.800.000 forint.

A soproni vasútállomás fejlesztésének első üteme zöld utat kapott.

Fotó: gysev.hu

Ezt tartalmazza a soproni vasútállomás fejlesztésének első üteme

A projekt rövid bemutatásában az szerepel, hogy a Győr–Sopron (8. sz.) vonal TEN-T törzshálózati elemen a Harka és Sopron között a jelenlegi egyvágányú kialakítás kritikus szűk keresztmetszetet jelent, aminek a feloldása szükséges. Ezt célozza a Győr–Sopron vonal fejlesztésének első lépéseként tervezett Sopron–Harka vonalszakasz két ütemben megvalósuló fejlesztése. Az első ütem a soproni vasútállomást fejlesztése, az állomási kapacitás biztosítása a jövőbeni forgalmi igények hatékony kezelése, a TEN-T átjárhatósági hiányosságok felszámolása érdekében.

