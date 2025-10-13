október 13., hétfő

Közgyűlés

1 órája

Városi elismerések és ösztöndíjak: döntött a soproni közgyűlés

Hétfőn rendkívüli ülést tartott Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése, amelyen a képviselők több fontos kérdésről is határoztak – köztük városi kitüntetés odaítéléséről és tanulmányi ösztöndíjak megítéléséről is.

Kisalföld.hu

A testület döntése alapján a Civitas Fidelissima-díjat idén Kazuno városa, Sopron japán testvértelepülése kapja. Az elismerést a város a testvérvárosi kapcsolat ápolásában és elmélyítésében végzett aktív, példamutató tevékenységéért érdemelte ki. A díjat Sopron közössége minden évben olyan személyeknek vagy közösségeknek ítéli oda, akik sokat tettek a város nemzetközi kapcsolatainak erősítéséért.

Rendkívüli közgyűlés Sopronban Fotó: Kisalföld archív

A közgyűlés napirendjén szerepelt a Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj odaítélése is. Ez a program évről évre lehetőséget biztosít a soproni felsőoktatásban tanuló fiatalok számára, hogy pályázzanak tanulmányi támogatásra. A kezdeményezés célja, hogy segítse a kimagasló teljesítményt nyújtó, tehetséges soproni diákokat tanulmányaik sikeres folytatásában.

A beérkezett pályázatokat egy előkészítő bizottság bírálta el, majd javaslatot tett a közgyűlésnek az ösztöndíjak odaítélésére. Az idei évben 14 pályázó közül 9 hallgató részesült a támogatásban, amely havi 52 ezer forintos összegű, és 10 hónapon át biztosít segítséget a nyerteseknek - adta hírül a Sopron Média.

2025-ben a Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjat a következő soproni fiatalok kapták:

  • Bagoly Noémi (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, pszichológia MA)
  • Kónya Máté (Széchenyi István Egyetem, nemzetközi tanulmányok BA)
  • Lankovics Lilla (Semmelweis Egyetem, gyógyszerész szak)
  • Magas Bálint és Magas Márton (Budapesti Corvinus Egyetem, nemzetközi gazdálkodás, angol nyelven)
  • Magyar Kata (Pécsi Tudományegyetem, jogász szak)
  • Orosz Kolos (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, mechatronikai mérnök szak)
  • Staub Veronika (Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar)
  • Tama Kristóf (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, jogász szak).

 

