Hey, Poncichter” – újra egy boros délután a poncichter negyedben
Őszi hangulat, újborok, helyi ízek – immár harmadik alkalommal vár mindenkit a Soproni Borvidék egyik legbarátságosabb boros eseménye október 4-én 16 és 22 óra között.
A tavaszi nagy siker után idén még egyszer „Hey, Poncichter!” A Soproni Borvidék népszerű, városi boros eseménye harmadik alkalommal tér vissza most szombaton a történelmi poncichter negyedbe – ezúttal egy őszies hangulatú délutánra hívva a borkedvelőket.
Soproni Borvidék programja
A Hey, Poncichter rendezvény különlegessége, hogy nem a klasszikus fesztiválok útját járja. Ez a program inkább egy sétáló, felfedező élmény, ahol a látogatók pohárral a kézben barangolhatják be Sopron egyik legpatinásabb városrészét, és közvetlenül találkozhatnak a borvidék borászaival és a negyedben található szolgáltatókkal.
Mi várja a látogatókat október 4-én, szombaton, 16 és 22 óra között?
- Több helyszínen megjelenő soproni borászatok és a régió legjobb tételei
- Őszi hangulatú gasztronómiai finomságok
- Történelmi terek, udvarok, beszélgetések, élmények
A rendezvény díjmentesen látogatható, a borokat a borászoknál lehet megvásárolni. A vendégek saját poharat is hozhatnak, de a helyszínen is elérhetők lesznek a Soproni Borvidék borospoharai 1500 Ft-os áron (visszaváltásra nem lesz lehetőség).
A szervezők célja változatlan: élővé tenni a poncichter hagyományokat, személyes kapcsolatokat építeni borász és vendég között, és megmutatni, hogy a bor és a város összetartoznak – évszaktól függetlenül.
