Hey, Poncichter” – újra egy boros délután a poncichter negyedben

A tavaszi nagy siker után idén még egyszer „Hey, Poncichter!” A Soproni Borvidék népszerű, városi boros eseménye harmadik alkalommal tér vissza most szombaton a történelmi poncichter negyedbe – ezúttal egy őszies hangulatú délutánra hívva a borkedvelőket.

A Soproni Borvidék népszerű rendezvénye október 4-én is várja a borkedvelőket Fotó: HP

Soproni Borvidék programja

A Hey, Poncichter rendezvény különlegessége, hogy nem a klasszikus fesztiválok útját járja. Ez a program inkább egy sétáló, felfedező élmény, ahol a látogatók pohárral a kézben barangolhatják be Sopron egyik legpatinásabb városrészét, és közvetlenül találkozhatnak a borvidék borászaival és a negyedben található szolgáltatókkal.

Mi várja a látogatókat október 4-én, szombaton, 16 és 22 óra között?

Több helyszínen megjelenő soproni borászatok és a régió legjobb tételei

Őszi hangulatú gasztronómiai finomságok

Történelmi terek, udvarok, beszélgetések, élmények

Fotó: HP

A rendezvény díjmentesen látogatható, a borokat a borászoknál lehet megvásárolni. A vendégek saját poharat is hozhatnak, de a helyszínen is elérhetők lesznek a Soproni Borvidék borospoharai 1500 Ft-os áron (visszaváltásra nem lesz lehetőség).

A szervezők célja változatlan: élővé tenni a poncichter hagyományokat, személyes kapcsolatokat építeni borász és vendég között, és megmutatni, hogy a bor és a város összetartoznak – évszaktól függetlenül.

További részletek az esemény Facebook leírásában.

