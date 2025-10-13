október 13., hétfő

Advent

46 perce

Egy hónapig akár az ön karácsonyfája is ékesítheti Sopront

Közeleg az év egyik legszebb időszaka. A Soproni Advent karácsonyfájára ismét a városban vagy környéken élők felajánlását várják.

Kisalföld.hu

Egyre közelebb van az adventi időszak. Sopron is készül, és mint ismert, a Soproni Advent szép hagyománya, hogy a város karácsonyfája évről évre Sopronban vagy Sopron környékén élő magánszemélyektől érkezik.

Soproni Advent
A Soproni Adventet minden évben szép karácsonyfa teszi látványossá.
Fotó: Kisalföld-archívum

A Soproni Advent ideje alatt áll majd a kiválasztott karácsonyfa

Most is várják a felajánlásokat azoktól, akinek a kertjében vagy telkén 10–14 méteres magas fenyőfa áll. A későbbiekben kiválasztott fa kivágásáról és elszállításáról a város gondoskodik. Jelentkezni október 31-ig lehet az [email protected] e-mail címen vagy a +3699517563-as telefonszámon.

Tavaly is hangulatos adventi vásár fogadta a városban élőket és a városba látogatókat.

