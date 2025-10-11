Sopronban is hagyomány, harminc éve ünneplik a Fehér Bot Napját

A soproni csoport már több mint harminc éve működik, és a Fehér Bot Napjának megünneplése mára hagyománnyá vált. Bár az idei esemény helyszíne egy kisebb technikai probléma miatt változott, a lelkesedés és az összetartás mit sem csökkent. Az ünnepség megszervezése minden évben a közösség tagjainak szívügye, hiszen ez az alkalom lehetőséget ad a találkozásra, a közös élményekre és az egymás iránti figyelem kifejezésére.

A programot idén is színesítette a Halász utcai óvoda óvodapedagógusainak műsora, amely könnyeket csalt a résztvevők arcára. Emellett egy jótékony felajánlásnak köszönhetően a vendégeket finom falatokkal is megvendégelték. A rendezvény hangulatát a régi ismerősök örömteli üdvözlése és a baráti beszélgetések tették igazán meghitté.

A soproni vakok és gyengénlátók közössége azonban nemcsak ezen a napon találkozik. Minden hónap első szombatján összegyűlnek, hogy megosszák egymással élményeiket, tapasztalataikat, és erősítsék a közösségi összetartozást. Emellett két hetente kézműves szakkört is tartanak, ahol ügyes kezű tagjaik különféle dísztárgyakat készítenek. Ezeket később jótékonysági vásárokon értékesítik, bevételükkel pedig a közösség működését támogatják.

A Fehér Bot Napja nemcsak egy ünnep számukra, hanem üzenet a társadalom felé is. Ahogyan a Soproni Vakok és Gyengénlátók csoportjának vezetője Kohlhauser Ildikó fogalmazott:

- Ez az ünnep lehetőséget ad arra, hogy jobban megismertessük magunkat a társadalommal. Sokan így értik meg, hogy nekünk nem sajnálatra van szükségünk, hanem valódi, érdemi segítségre és elfogadásra.

Az eseményen részt vett Farkas Ciprián polgármester is, aki köszönetet mondott a vakok és gyengénlátok mindennapjait segítő civil szervezetnek és kifejtette, hogy polgármesteri keretből támogatja a Soproni Vakok és Gyengénlátók csoportját 200 ezer forinttal.

A beszédeket követően Fóris Norbert, az egyesület Győr-Moson-Sopron vármegyei elnöke elismerő oklevelet adott át Bak Lászlóné "Évának" és Nagy Zoltánné "Marcsinak" fáradhatatlan munkájukért.