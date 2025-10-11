Oscar-díjas magyar rendező járt Sopronban - fotók

A vetítés és a beszélgetés során hamar kiderült, hogy a film már a soproni nézők körében is nagy népszerűségnek örvend. Többen elmondták, hogy nem először látták az Egykutyát, sőt, voltak, akik korábban a PopUp Produkció színpadi változatát is megtekintették.

Az Egykutya Sopronban is sikert aratott, a közönségtalálkozón ennek hangot is adtak a nézők Képünkön: Mentes Endre, Deák Kristóf, Tóth Károly Fotó: Varga Henrietta

Sopronban az Egykutya

A visszajelzések szerint a történet második alkalommal egészen új értelmet nyert számukra: új részletek, árnyalatok és gondolatok bontakoztak ki, amelyek még inkább rámutattak a film aktualitására és emberi üzenetére.

Az Egykutya október 2-ától látható országszerte a mozikban. Az Oscar-díjas Deák Kristóf rendezésében készült, humorban és feszültségben gazdag dramedy egy viharos éjszaka történetét meséli el, amikor négy régi kollégiumi barát – bár évekkel ezelőtt elváltak útjaik – újra találkozik. A felszínre törő múlt, a csípős humorú szócsaták és a kimondatlan titkok lassan feltárják, hogyan hatottak egymás életére – és hogy van-e út vissza a régi bizalomhoz.

Tenki Dalma, Bakonyi Alexa és Tóth Károly Fotó: ACG – Egykutya

Színdarab szolgált alapul

A film alapjául Varga Lóránt azonos című, nagy sikerű színdarabja szolgált, a forgatókönyvet Vörös András írta. A négy főszereplő – Bakonyi Alexa, Döbrösi Laura, Tenki Dalma és Tóth Károly – ugyanazok a színészek, akik a színházi változatban is életre keltették karaktereiket.

A produkció egyik különlegessége, hogy állami támogatás nélkül, az ACG Reklámügynökség saját finanszírozásában és gyártásában készült el. Az ügynökség ezzel példát mutatott arra, miként valósítható meg egy minőségi magyar film piaci alapon, a kulturális értékek iránti elkötelezettségből.

"Rendkívül büszkék vagyunk az egész stáb munkájára, Deák Kristófra és a fantasztikus alkotókra. Az Egykutya eddigi sikerei is bizonyítják, hogy a minőségi magyar filmnek helye van a közönség szívében" – mondta el Mentes Endre, a film producere.

A korábbi közönségtalálkozók is sikeresek voltak Fotó: Pomaranski Luca

A soproni est hangulatából is ez sugárzott. A film nem csupán szórakoztató, hanem elgondolkodtató és mai kérdéseket boncolgató alkotás, amely újabb és újabb nézőpontból szólítja meg közönségét, akárhányszor is nézi meg az ember.