Jól haladnak a munkálatok, bővítik a fertődi iskolát

Lendületesen zajlanak a munkálatok a Sopron közelében található Porpáczy-technikum bővítési projektjén, amely a közel 1 milliárd forintos kormányzati támogatásnak köszönhetően valósul meg.

Kisalföld.hu

A modern, több mint 800 négyzetméteres új épületrész várhatóan decemberben éri el legmagasabb pontját, ezzel újabb mérföldkőhöz érkezik az intézmény fejlesztése. Sopron és térsége az utóbbi években kiemelt figyelmet kap az oktatás és a szakképzés területén. 

Sopron
A Sopron közelében található iskola felújítása jó ütemben halad. Fotó: Barcza Attila közösségi oldala

Sopronban és térségében kiemelt figyelmet kap az oktatás

A Szakképzési Centrum összesen több mint 3,5 milliárd forintos támogatás segítségével hét intézmény fejlesztését valósítja meg, ezzel is erősítve a térség oktatási infrastruktúráját és a jövő szakembereinek képzését. 

- Számunkra a fiatalok jövője különösen fontos, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy korszerű, inspiráló és a munkaerőpiac igényeihez igazodó oktatási környezetet teremtsünk. A Porpáczy-technikum fejlesztése ennek a törekvésnek újabb bizonyítéka, amely hosszú távon a diákok és az egész térség javát szolgálja - osztotta meg közösségi oldalán Barcza Attila, országgyűlési képviselő.

Fotó: Barcza Attila közösségi oldala

 

 

