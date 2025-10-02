Hidegrázó emlékek: Sopron bombázása így követelte ezrek életét

Az amerikaiak 5 alkalommal bombázták Sopront

Óriási volt a pusztítás

2200 ember halt meg a légitámadások során Sopronban

Zsúfolásig telt a közgazdaságtudományi kar aulája, ahol a Soproni Nyugdíjasegyetem szépkorú hallgatói gyűltek össze, hogy megtekintsék a 14. évfolyam huszonnyolcadik szemeszterének első előadását. Ifj. dr. Sarkady Sándor helytörténész, aki harminc éve kutatja a tragikus eseményeket, előadásában filmfelvételekkel, számadatokkal és emberi történetekkel idézte fel a soproni bombázások szörnyű napjait.

Zsúfolásig telt a Soproni Nyugdíjasegyetem első előadásán a közgazdaságtudományi kar aulája. Sopron bombázása állt az előadás középpontjában.

Fotó: Varga Henrietta

Előadás a nyugdíjasegyetemen: Sopron bombázása

1944 végén és 1945 elején Sopron többször is a szövetséges légitámadások célkeresztjébe került. A vasúti csomópont stratégiai jelentősége miatt több napon is bombazápor zúdult a városra.

Az előadás különlegessége, hogy nem pusztán katonai statisztikák sorát mutatta be ifj. Sarkady Sándor, hanem azoknak a helyieknek a történeteit is idézte, akik átélték a bombázásokat, vagy amatőr felvételeiken örökítették meg a pusztulást.

A szemtanúk és a visszaemlékezések alapján Sopronban 1944 őszén már naponta többször is felhangzott a légiriadó szirénája, így a város lakói már hozzászoktak a légiriadókhoz, hiszen az addigi 103 riasztás ellenére nem történt támadás. Egészen december 6-ig.

- Ezen a napon a szövetséges repülők több hullámban támadták Sopront. A szemtanúk visszaemlékezése szerint vasárnap volt, az amerikai hadinaplók azonban pontosítanak: szerdai napra esett a támadás, amely történetesen piacnap volt Sopronban. Ez a körülmény pedig még tragikusabbá tette az eseményeket. A célpont a soproni rendező pályaudvar teljes megsemmisítése volt, ennek ellenére a vasútállomás kapott telitalálatot, de a bombák a belvárost, a Várkerület belső és külső gyűrűjét is elérték. A támadás során mintegy 250 bomba hullott, a légitámadás pedig alig 25 percig tartott. Ennyi is elég volt ahhoz, hogy egész utcák dőljenek romba, és sok civil, életét veszítse - mondta az előadó.

Alig két héttel később, december 18-án újabb bombázás érte a várost. A támadás során több száz kilogrammnyi robbanószer zúdult Sopronra, és bár az eredeti cél a Déli pályaudvar volt, a rossz látási viszonyok miatt a bombák a városra hullottak. A rövid, ám pusztító támadás mély nyomot hagyott a város emlékezetében, hiszen többek között találat érte az Alsó és Felső Lőverek villáit, valamint a Vöröskeresztes üdülőt. Ezt követően újabb két támadás érte a várost. És bár a kiemelt cél továbbra is a soproni rendező pályaudvar volt, újabb és újabb bombák hullottak a városra, elpusztítva egész utcákat, házsorokat.