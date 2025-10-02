1 órája
Hidegrázó emlékek: Sopron bombázása így követelte ezrek életét
Rekordszámú hallgató és óriási érdeklődés jellemezte a Soproni Nyugdíjasegyetem őszi szemeszterének nyitó rendezvényét, ahol „Légitámadások a leghűségesebb város ellen (1944-1945)” címmel tartott fantasztikus és látványos előadást ifj. dr. Sarkady Sándor, helytörténész, a Soproni Egyetem tudományos kutatója. Sopron bombázása ezrek sírja lett, az eseményen felidézték a szörnyűségeket.
- Az amerikaiak 5 alkalommal bombázták Sopront
- Óriási volt a pusztítás
- 2200 ember halt meg a légitámadások során Sopronban
Zsúfolásig telt a közgazdaságtudományi kar aulája, ahol a Soproni Nyugdíjasegyetem szépkorú hallgatói gyűltek össze, hogy megtekintsék a 14. évfolyam huszonnyolcadik szemeszterének első előadását. Ifj. dr. Sarkady Sándor helytörténész, aki harminc éve kutatja a tragikus eseményeket, előadásában filmfelvételekkel, számadatokkal és emberi történetekkel idézte fel a soproni bombázások szörnyű napjait.
Előadás a nyugdíjasegyetemen: Sopron bombázása
1944 végén és 1945 elején Sopron többször is a szövetséges légitámadások célkeresztjébe került. A vasúti csomópont stratégiai jelentősége miatt több napon is bombazápor zúdult a városra.
Az előadás különlegessége, hogy nem pusztán katonai statisztikák sorát mutatta be ifj. Sarkady Sándor, hanem azoknak a helyieknek a történeteit is idézte, akik átélték a bombázásokat, vagy amatőr felvételeiken örökítették meg a pusztulást.
A szemtanúk és a visszaemlékezések alapján Sopronban 1944 őszén már naponta többször is felhangzott a légiriadó szirénája, így a város lakói már hozzászoktak a légiriadókhoz, hiszen az addigi 103 riasztás ellenére nem történt támadás. Egészen december 6-ig.
- Ezen a napon a szövetséges repülők több hullámban támadták Sopront. A szemtanúk visszaemlékezése szerint vasárnap volt, az amerikai hadinaplók azonban pontosítanak: szerdai napra esett a támadás, amely történetesen piacnap volt Sopronban. Ez a körülmény pedig még tragikusabbá tette az eseményeket. A célpont a soproni rendező pályaudvar teljes megsemmisítése volt, ennek ellenére a vasútállomás kapott telitalálatot, de a bombák a belvárost, a Várkerület belső és külső gyűrűjét is elérték. A támadás során mintegy 250 bomba hullott, a légitámadás pedig alig 25 percig tartott. Ennyi is elég volt ahhoz, hogy egész utcák dőljenek romba, és sok civil, életét veszítse - mondta az előadó.
Alig két héttel később, december 18-án újabb bombázás érte a várost. A támadás során több száz kilogrammnyi robbanószer zúdult Sopronra, és bár az eredeti cél a Déli pályaudvar volt, a rossz látási viszonyok miatt a bombák a városra hullottak. A rövid, ám pusztító támadás mély nyomot hagyott a város emlékezetében, hiszen többek között találat érte az Alsó és Felső Lőverek villáit, valamint a Vöröskeresztes üdülőt. Ezt követően újabb két támadás érte a várost. És bár a kiemelt cél továbbra is a soproni rendező pályaudvar volt, újabb és újabb bombák hullottak a városra, elpusztítva egész utcákat, házsorokat.
A legsúlyosabb csapás
Március 4-én következett a legpusztítóbb támadás. Az amerikai légierő B-17-es bombázóosztaga közel 500 bombát dobott le Sopronra, több tonnányi robbanóanyaggal romba döntve a várost. A támadás különösen a vasút és környékét sújtotta, de a belváros épületei is megsérültek. Ez volt a város történetének legnagyobb légicsapása, amelyben százak vesztették életüket, és több ezer ember maradt fedél nélkül. A Sopront ért bombázásokban több, mint kétezren vesztették életüket.
- Harminc éve kutatom a témát, és még mindig nincs vége. Az emlékezés feladata, hogy a tragédia tanulságai ne merüljenek feledésbe és hogy soha többé ne ismétlődhessen meg hasonló - zárta gondolatait.
Sarkady Sándor azt is hangsúlyozta, hogy a soproni bombázások feltárása még ma sem teljes. Bár a feldolgozás mintegy 85–90 százalékban elkészült, a képet családi fotók, visszaemlékezések és amatőr filmfelvételek egészíthetik ki.
Ács Kálmánné, aktív hallgatója a Nyugdíjasegyetemnek. Elmondta, hogy az előadás nagyon tetszett neki, hiszen olyan tényeket hallott és olyan felvételeket látott, amelyek eddig ismeretlenek voltak számára. Hozzátette, hogy megdöbbentő volt számára az a pusztítás, amit a légierő okozott a városban.