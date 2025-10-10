október 10., péntek

Múltidéző

52 perce

Sopron Anno - A közösség, amely a város emlékeit őrzi

Címkék#egykoron#Sopron#honlap

Aki ma Sopron múltjáról keres képeket vagy történeteket, könnyen rátalálhat a Sopron anno oldalára. Fotók, családi történetek, városi események emlékei gyűlnek itt össze, és egy közösség formálódik körülöttük. A Sopron anno jelenlegi gondozója Stöckert Dávid, aki mesélt a kezdetekről, a megújulásról és a jövőbeli tervekről.

Varga Henrietta
  • Az oldal feltárja a múltat
  • Történeteket, emberi sorsokat mutat be
  • Visszarepít az időbe

A történet több mint tíz éve, 2011 augusztusában kezdődött. A Sopron anno Dávid nagynénjének Kótai Mónikának az ötlete volt. Ő indította el azt a Facebook-oldalt, amelyből megszületett a honlap, és kialakult a közösség.

sopron anno
A közkedvelt játszótér helyén állt egykor az Evangélikus Tanítóképző, majd miután az épület a háborúban súlyosan megsérült és összedőlt, a helyén tátongó gödörben alakították ki a játszóteret. Ennek helyére az 1990-es évek elején épült egy társasház, melyben jelenlej a Kisalföld soproni szerkesztősége is található.
Fotó: Sopron anno 

Sopron anno egy honlap a múltról a jelennek

Korábban én csak kívülről segítettem a munkát. Történészként bele-bele kontárkodtam, sokat is beszélgettünk az oldalról, de alapvetően a nagynéném ötlete, gondolatai érvényesültek. Egészen haláláig dolgozott a honlapon, a szívügyének tekintette, így már csak az ő emléke miatt is magától értetődő volt, hogy átveszem az oldal fenntartását, menedzselését

Wallon-Hárs Viktor és Stöckert Dávid a honlap és a rengeteg emlék őrzője.
Fotó: Stöckert Dávid

A munkával azonban nem maradt egyedül, hiszen Wallon-Hárs Viktor biztosítja a technikai hátteret, nélküle nem működne a honlap. Mónika mellett is ott volt, és most Dávidot is segíti, másként nem is menne, hiszen a tartalom alapja ma is az a rengeteg kép, - és történetgyűjtemény, amely az évek alatt összejött.

 

- A közelmúltban új arculatot kapott az oldal, mellyel az volt a célunk, hogy áthatóbb, könnyebben kereshető legyen. Most már például események köré szervezve is elérhetők az anyagok. Van külön blokk a népszavazásról, a bombázásokról vagy akár a szüreti napokról. A dizájn is változott: megjelent a sötét mód, a friss írások hírszerűen kerülnek ki, a hozzászólások pedig a Facebookon történnek. Így egyszerűbb és átláthatóbb a kommunikáció. Egy honlap sosem statikus, folyamatosan alakul és ebben Viktor hatalmas segítség. Nélkül nem is boldogulnánk - osztotta meg Dávid.

- Természetesen a közösség is bekapcsolódhat a gyűjtésbe. Ha valakinek van fotója vagy története, amit szívesen megosztana, a honlapon keresztül be tudja küldeni. Mi feldolgozzuk, utánanézünk a részleteknek, és segítünk kibontani a történetet is.

A Sopron anno sajátossága, hogy nem csak képeket mutat, hanem hozzájuk tartozó történeteket is.

- A nagynéném találta ki azt is, hogy ne csak fotók legyenek, hanem mesék, visszaemlékezések. Így lett az egész élőbb, személyesebb. Most is az a cél, hogy ezekből minél több kerüljön ki. A beküldött anyagok lehetnek digitálisak vagy papírképek is. Ha valakinek van régi fotója, nyugodtan kereshet minket. Nem ígérem, hogy mindent azonnal feldolgozunk - a hagyaték gondozása önmagában rengeteg munka - de a lehető legrövidebb idő alatt megcsináljuk. Fontos, hogy amit kirakunk, az hiteles legyen és ez bizony sokszor komoly utánajárást igényel.

 

A Sopron anno azonban nemcsak a virtuális világban szeretne jelen lenni.
- Móninak volt egy víziója arról, hogy a fiatalokat is bevonja, és közösséget épít. Ez továbbra is cél. A SopronFesten például idegenvezetőkkel működtünk együtt, és szeretnénk városismereti versenyeket is. A jövő nyitott. A határ pedig a csillagos ég. Az egész azon múlik, hányan és hogyan kapcsolódnak be. Rengeteg olyan érdekes sztori van Sopron múltjából, amit a fiatalok is szívesen fogyasztanak, csak meg kell mutatni nekik.

Stöckert Dávid számára a hagyaték gondozása és az oldal életben tartása a munka mellett személyes ügy is.
- Igaz, hogy én Budapesten születtem, de a szüleim soproniak. Sokat jártam haza, a mai napig kétlaki életet élek. Számomra Sopron mindig is igazodási pont volt. Ha ezzel a munkával másokat is közelebb tudunk hozni a városhoz, akkor Móni álma tovább él - zárta gondolatait.

A Sopron anno közössége mindenkit bátorít, hogy ossza meg emlékeit. A honlapon keresztül bárki beküldhet fotót vagy történetet digitális formában. Régi papírképeket is szívesen fogadnak, ezeket digitalizálják és visszaadják a tulajdonosnak. Kérdéssel, ötlettel vagy visszajelzéssel közvetlenül is meg lehet keresni az oldal szerkesztőit.

 

 

