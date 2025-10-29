október 29., szerda

Ausztriában nyit

1 órája

Győr után a határon túl is hódít az ismert hamburgerező

Címkék#GasztroKalauz#étterem#hamburger

Fontos hírt tett közzé a Simon's Burger. Újabb üzleteik nyílnak meg hamarosan.

Kisalföld.hu

Meglepő bejelentéseket tett a Győrben is ismert Simon's Burger. A hamburgerező tovább terjeszkedik.

Simon's Burger
A népszerű hamburgerező határon túl is hódít. Forrás: Simon's Burger közösségi oldala

A Simon's Burger Ausztriában nyit új üzletet

A győri üzlet után még nyugatabbra és északra tekint a hamburgerező, Ausztriában, Parndorfban, valamint Szlovákiában is nyitnak üzletet. 

Előbbit posztjukban jelentették be a napokban a már megszokott, zöld-fehér stílusban:

Hamarosan a Parndorfban is találkozhattok a Simon’s Burgerrel. Mi már nagyon várjuk!

Nemrégiben azt vizsgáltuk cikkünkben, megéri e kimenni vásárolni Ausztria egyik legnagyobb üzletközpontjába.

 

