Győr után a határon túl is hódít az ismert hamburgerező
Fontos hírt tett közzé a Simon's Burger. Újabb üzleteik nyílnak meg hamarosan.
Meglepő bejelentéseket tett a Győrben is ismert Simon's Burger. A hamburgerező tovább terjeszkedik.
A Simon's Burger Ausztriában nyit új üzletet
A győri üzlet után még nyugatabbra és északra tekint a hamburgerező, Ausztriában, Parndorfban, valamint Szlovákiában is nyitnak üzletet.
Előbbit posztjukban jelentették be a napokban a már megszokott, zöld-fehér stílusban:
Hamarosan a Parndorfban is találkozhattok a Simon’s Burgerrel. Mi már nagyon várjuk!
Nemrégiben azt vizsgáltuk cikkünkben, megéri e kimenni vásárolni Ausztria egyik legnagyobb üzletközpontjába.
