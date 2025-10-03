október 3., péntek

Koncertsorozat

1 órája

Sikerrel indult a Soproni Egyetem  „Söralátét” programsorozata – október 8-án érkezik a második koncert a soproni LIGNEUM Rendezvényházba

Címkék#koncert#Soproni Egyetem#program

A Soproni Egyetem és a HEINEKEN Hungária együttműködésében szeptember 24-én új fejezet nyílt a hallgatói közösségi és kulturális életben: elindult a Söralátét programsorozat.

Kisalföld.hu

A nyitóesten a Platon Karataev két tagja, a Platon Duó varázsolta el a Ligneum Rendezvényház közönségét, bizonyítva, hogy a minőségi zene, a közösségi élmény és az edukáció egymást erősítve tudják megszólítani a fiatalokat. A Soproni Egyetem és a HEINEKEN Hungária együttműködésének célja, hogy olyan programokat kínáljon, ahol a minőségi kikapcsolódás mellett a felelős alkoholfogyasztás hangsúlya is erőteljesen megjelenik.

Platon Duó Fotó: Rombai Peter

A Söralátét különlegessége, hogy a koncertek mellett minden alkalom tanulási és tapasztalati élményt is kínál. A nyitóesten Dénes Kálmán sörfőző mester mutatta be a sörfőzés titkait, mesélt az alkoholmentes sörök világáról, és interaktív kóstolóval tette emlékezetessé az estét. A játékos vakteszt során a résztvevők próbára tehették érzékeiket: vajon meg tudják-e különböztetni az alkoholmentes változatot a klasszikustól? A sikeresen tippelők a HEINEKEN Hungária ajándékaival térhettek haza.

Fotó: Rombai Péter

A programsorozat üzenete egyértelmű: a Soproni Egyetem közössége egyszerre kínál élményt, tudást és felelős szórakozást.

A folytatásra sem kell sokat várni: október 8-án érkezik a második Söralátét est, amelyen a közönség kedvence, a Budai Pop Duó (Vitáris Iván és Balla Máté, az Ivan & the Parazol tagjai) lép színpadra a Ligneumban. Az ingyenes koncert előtt a résztvevők ismét interaktív, felelős szórakozást támogató programokkal hangolódhatnak: lesz közlekedésbiztonsági bemutató és tudatos alkoholfogyasztásról szóló szondás játék is. Mindez az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottságának jóvoltából valósulhat meg.

A Söralátét őszi sorozata novemberben egy különleges, BRENKA (Dárdai Blanka) koncerttel zárul majd, amely méltó lezárása lesz ennek az újszerű, kulturális és edukációs elemeket ötvöző programsorozatnak.

 

 

