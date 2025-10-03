1 órája
Sikerfilmek nyomában: újra megtelnek a mozik Győr-Moson-Sopronban - fotók
A Cinema City Győr-Moson-Sopronban két mozit üzemeltet, Sopronban és Győrben – utóbbi a leglátogatottabb a Budapesten kívüliek közül. Vasárnapig tart a Filmünnepük, ennek apropóján beszélgettünk Buda Andreával, a Cinema City PR- és marketingigazgatójával, de szóba került a magyar filmek elsöprő sikere, illetve, hogy miért népszerű a horror, mire kíváncsiak a 30 év alattiak és az is, milyen különleges filmekre készülhetünk a következő hetekben.
A Filmünnep alatt, egészen vasárnapig minden jegy 1500 forintba kerül, így a 4DX alkotások is. 4DX Győr-Moson-Sopronban csak a győri moziban található. A Filmünnep alkalmával a győri és soproni multiplexükben a sok nemrég moziba kerül film mellett régebbi, nagy sikerű darabok is láthatók, mint az F1, vagy az Avatar 2.
Mozis trendek Győrben és Sopronban a multiplexekben
- Két trendet látok mostanában. Az egyik, hogy másfél-két éve nagyot nőtt a horrorfilmek ázsiója, azóta két hetente jön ki a műfaj egy újabb darabja. A négy hete megjelent Démonok között átlépte a kétszázezres látogatószámot. Magyarországon ha egy filmet 100 ezren megnéznek, az már jónak számít közölte lapunkkal Buda Andrea, a Cinema City PR- és marketingigazgatója. A sok bemutatóhoz hozzájárulhat az is, hogy a horrorok gyártási költségei olcsóbbak, mint más műfajban. Ugyancsak trend, hogy megjelentek az anime-filmek. Ezek közül a Demon Slayer ötvenezres látogatónál jár. Újdonság az alternatív tartalmak megjelenése. Most például a dél-koreai K-Pop együttes, a BTS koncertfilmje tekinthető meg, vagy éppen új, hogy vászonra kerül a League Of Legends e-sport film, amikor emberek azért vesznek belépőjegyet, hogy azt nézzék élőben a nagyvásznon, mások hogyan játszanak. A Cinema City PR- és marketingigazgatója érdekességként megemlítette még a Random mozikalandot, amikor a nézők úgy vesznek jegyet, hogy nem tudják, milyen filmre ülnek be. A Random mozikaland során ezúttal az Egykutyát mutatták be.
Tekintse meg a helyszínen készült fotógalériánkat:
Sikerfilmek nyomában - Újra megtelnek a mozik Győr-Moson-SopronbanFotók: Molcsányi Máté
A magyar film újjászületése
Buda Andrea kifejtette a Kisalföldnek, hogy a tartalmak egy része a fiatalokat, a 30 alattiakat célozza meg, ugyanis ők többet járnak moziba és az internetes közösség oldalakon is könnyebben mozgósíthatók, könnyebben elérhetők. De az is igaz, hogy bizonyos filmek azért érnek el magas nézőszámot, mert minden korosztályban népszerűek. Így volt például a Hogyan tudnék élni nélküled? című film esetében is, ami a múlt héten lépte át az egymilliós nézőszámot, amire három évtizede nem volt példa hazai gyártású filmnél. Ezt a szintet Magyarországon az Avatar vagy a Star Wars filmek tudták csak megugrani, vagy akár még százezrekkel túllépni.
- A Hogyan tudnék élni nélküled? egy olyan remekmű, amelyik széles célközönséget szólított meg. Ugyancsak nagy sikert aratott a Futni mentem, aminek szintén az volt az erőssége, hogy mind a fiatalok, mind az idősebb korosztály tudott vagy valamelyik szereplőjével, vagy annak élethelyzetével azonosulni. Ennek a két magyar filmnek az elsöprő népszerűsége pedig azt eredményezte, hogy a magyar film újjászületésének vagyunk a szemtanúi - nyilatkozta Buda Andrea. Csak néhány példa: nemsokára jön Herendi Gábortól a Szenvedélyes nők, de már látható a mozikban az Oscar-díjas Deák Kristóf új filmje, az Egykutya is. Ennek lesz győri közönség találkozója is, akárcsak az Kovács Ákos-sztorinak, az Ember maradj című filmnek.
Október 23 és az iskolai mozilátogatások
Megtudtuk azt is, hogy október 23 alkalmával ezúttal a szintén Oscar-díjas Nemes-Jeles László filmje, az Árva látható. Az 1957-ben játszódó film a rendező családtörténetét dolgozza fel. Buda Andrea elmondta, a nemzeti ünnep előtt ebből a filmből pedagógusoknak szerveznek különvetítést, ugyanis az őszi szünet előtt sok iskolást csoport is moziba megy, és sok tanító, tanár szereti látni a filmet, mielőtt az osztállyal közösen megnéznék. Fontos hír, hogy hogy a győri Cinema City megszépül, jelenleg is folynak a munkálatok, persze a filmek vetítése zavartalan. A győri a vidéki mozik közül a leglátogatottabb, a debrecenivel szokott versenyt futni ezért a díjért. A soproni multiplexet már felújították egy-másfél éve.