Sikerfilmek nyomában: újra megtelnek a mozik Győr-Moson-Sopronban - fotók

A Filmünnep alatt, egészen vasárnapig minden jegy 1500 forintba kerül, így a 4DX alkotások is. 4DX Győr-Moson-Sopronban csak a győri moziban található. A Filmünnep alkalmával a győri és soproni multiplexükben a sok nemrég moziba kerül film mellett régebbi, nagy sikerű darabok is láthatók, mint az F1, vagy az Avatar 2.

Megteltek Győr-Moson-Sopron megyei mozijai.

Mozis trendek Győrben és Sopronban a multiplexekben

- Két trendet látok mostanában. Az egyik, hogy másfél-két éve nagyot nőtt a horrorfilmek ázsiója, azóta két hetente jön ki a műfaj egy újabb darabja. A négy hete megjelent Démonok között átlépte a kétszázezres látogatószámot. Magyarországon ha egy filmet 100 ezren megnéznek, az már jónak számít közölte lapunkkal Buda Andrea, a Cinema City PR- és marketing­igazgatója. A sok bemutatóhoz hozzájárulhat az is, hogy a horrorok gyártási költségei olcsóbbak, mint más műfajban. Ugyancsak trend, hogy megjelentek az anime-filmek. Ezek közül a Demon Slayer ötvenezres látogatónál jár. Újdonság az alternatív tartalmak megjelenése. Most például a dél-koreai K-Pop együttes, a BTS koncertfilmje tekinthető meg, vagy éppen új, hogy vászonra kerül a League Of Legends e-sport film, amikor emberek azért vesznek belépőjegyet, hogy azt nézzék élőben a nagyvásznon, mások hogyan játszanak. A Cinema City PR- és marketing­igazgatója érdekességként megemlítette még a Random mozikalandot, amikor a nézők úgy vesznek jegyet, hogy nem tudják, milyen filmre ülnek be. A Random mozikaland során ezúttal az Egykutyát mutatták be.

