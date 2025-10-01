október 1., szerda

Álláspont

3 órája

Siker: a forradalmi gyomirtó eszközt már szabadalmaztatták, de hosszú az út a boltok polcáig

Győr-Moson-Sopron sikereiről, akár személyek eredményeiről gyakran számolunk be portálunkon. Most egy tudományos sikerről adhattunk hírt.

Mészely Réka

Igazi lokálpatriótaként mindig örömmel veszem, ha szűkebb környezetem sikereiről, különösen a személyes sikereiről értesülök, és azokról még lapunk hasábjain be is tudok számolni. A Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karán most szinte minden hétre jut egy-egy jó hír, legyen szó egy, a várost és a településképet is előmozdító fejlesztésről, beruházásról, együttműködésről, de akár az itt tanulók, végzettek vagy oktatók eredményeiről is.

Siker: Dr. Élő Gábor és Dr. Kalocsai Renátó a szabadalmaztatott géppel
Siker: Dr. Élő Gábor és Dr. Kalocsai Renátó a szabadalmaztatott géppel.
Fotó: Kerekes István

Siker: szabadalom alatt a találmány

Kezdő, ám annál lelkesebb kertészként így egyből felcsillant a szemem, amikor Dr. Kalocsai Renátó és társai találmányáról hallottam, és azonnal kerestem is: szívesen kipróbálnám az ötletük nyomán született mikrohullámú gyomirtó eszközt.

Amint az a mosonmagyaróvári tanszékvezető egyetemi docenssel és tudóstársával, Dr. Élő Gáborral való közös beszélgetésből kiderült, hosszú és rögös út vezet odáig, amíg egy forradalmi ötletből sorozatgyártás után a boltok polcaira kerülhet az eszköz. Nagyon sok lépés szükséges ehhez, és most a kezdeti lépéseknél tartanak. Azaz a gondolatot már tett követte, rájöttek, hogy a gyomirtás milyen nagy kihívás a ma és a jövő mezőgazdaságában, és ehhez minél környezetkímélőbb megoldások kellenek. Itt jött képbe a mikrohullám, mely gyakorlatilag megsüti a gazt. Elkészült a prototípus, továbbá megszerezték a szabadalmi oltalmat is Magyarországon.

Most a forrásokat keresik, hogy további kísérleteket végezhessenek, és erre remek helyszín az egyetem mosonmagyaróvári Smart Farmja. Reménykednek pályázati támogatásban és abban is, hogy egy befektető meglátja benne a lehetőséget. Csak kívánni tudjuk, hogy a Győr-Moson-Sopronból induló siker mielőbb révbe ér.

 

