Sétálj velünk Selmecig – lépések a hagyomány és az egészség útján

A selmeci hagyományok mélyen gyökereznek a Soproni Egyetem életében. A valaha Selmecbányán (ma Banská Štiavnica, Szlovákia) működő Selmeci Akadémia diákjai gyakran gyalog tették meg az utat az Alma Materhez. Egy utat, amely nemcsak földrajzi, hanem lelki értelemben is a tudás, a kitartás és a közösség szimbóluma volt.

Októberben sétáljunk együtt Selmecig Fotó: SOE

Sétálj velünk Selmecig

E hagyomány előtt tisztelegve hirdeti meg a Soproni Egyetem a „Sétálj velünk Selmecig” lépésszámláló kihívást, amelyhez egészen október 31-ig lehet csatlakozni. A cél: közösen megtenni a Soproni Egyetem főépülete és a régi Selmeci Akadémia között húzódó 262 kilométeres távot, lépésről lépésre, együtt.

A részvétel egyszerű és bárki számára nyitott. Csak egy lépésszámláló alkalmazásra van szükség (például a Pedometerre), és már indulhat is az októberi lépésgyűjtés! A hónap során gyűjtött összesített lépésszámot november 1. és 14. között lehet feltölteni a regisztrációs felületre, amely november 1-től nyílik meg.

A számok magukért beszélnek. A két várost elválasztó távolság körülbelül 355 405 lépés, ami napi 11 464 lépéssel egy hónap alatt akár virtuálisan teljesíthető is. Ezzel nemcsak egy hagyományt idézhetnek a résztvevők, hanem a saját egészségükért is rengeteget tehetnek. A rendszeres gyaloglás csökkenti a stresszt, javítja a keringést és feltölt energiával.

A séta meglepő hatásairól itt olvashatnak bővebben.

A program nemcsak a mozgás öröméről szól, hanem a fenntarthatóságról is. A szervezők a résztvevők összesített lépésszáma alapján kiszámítják, mekkora szénlábnyom-megtakarítást értek el a gyaloglással – vagyis mennyi kibocsátást spóroltunk meg, ha a megtett távot autóval vagy más közlekedési eszközzel tettük volna meg.

A legaktívabb résztvevőket izgalmas ajándékok várják – pólók, kulacsok, sapkák és vásárlási utalványok –, de a program igazi célja nem a versengés, hanem a mozgás szeretetének beépítése a mindennapokba. Éppen ezért versenyszerű sportolók és hivatalos túraegyesületi tagok nem nevezhetnek – itt minden lépés a hétköznapi hősöké.