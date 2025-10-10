október 10., péntek

Gedeon névnap

15°
+20
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közösségi kezdeményezés

1 órája

Sétálj velünk Selmecig – lépések a hagyomány és az egészség útján

Címkék#Selmecbánya#kihívás#Soproni Egyetem

A Soproni Egyetem egy különleges kezdeményezéssel hív mindenkit mozgásra, közösségre és emlékezésre. Országosan meghirdeti a „Sétálj velünk Selmecig” programját, amelyhez bármely magyar egyetem hallgatói, oktatói és dolgozói csatlakozhatnak.

Kisalföld.hu

A selmeci hagyományok mélyen gyökereznek a Soproni Egyetem életében. A valaha Selmecbányán (ma Banská Štiavnica, Szlovákia) működő Selmeci Akadémia diákjai gyakran gyalog tették meg az utat az Alma Materhez. Egy utat, amely nemcsak földrajzi, hanem lelki értelemben is a tudás, a kitartás és a közösség szimbóluma volt.

selmec
Októberben sétáljunk együtt Selmecig Fotó: SOE

Sétálj velünk Selmecig

E hagyomány előtt tisztelegve hirdeti meg a Soproni Egyetem a „Sétálj velünk Selmecig” lépésszámláló kihívást, amelyhez egészen október 31-ig lehet csatlakozni.  A cél: közösen megtenni a Soproni Egyetem főépülete és a régi Selmeci Akadémia között húzódó 262 kilométeres távot, lépésről lépésre, együtt.

A részvétel egyszerű és bárki számára nyitott. Csak egy lépésszámláló alkalmazásra van szükség (például a Pedometerre), és már indulhat is az októberi lépésgyűjtés! A hónap során gyűjtött összesített lépésszámot november 1. és 14. között lehet feltölteni a regisztrációs felületre, amely november 1-től nyílik meg.

A számok magukért beszélnek. A két várost elválasztó távolság körülbelül 355 405 lépés, ami napi 11 464 lépéssel egy hónap alatt akár virtuálisan teljesíthető is. Ezzel nemcsak egy hagyományt idézhetnek a résztvevők, hanem a saját egészségükért is rengeteget tehetnek. A rendszeres gyaloglás csökkenti a stresszt, javítja a keringést és feltölt energiával.

 

A séta meglepő hatásairól itt olvashatnak bővebben.

A program nemcsak a mozgás öröméről szól, hanem a fenntarthatóságról is. A szervezők a résztvevők összesített lépésszáma alapján kiszámítják, mekkora szénlábnyom-megtakarítást értek el a gyaloglással – vagyis mennyi kibocsátást spóroltunk meg, ha a megtett távot autóval vagy más közlekedési eszközzel tettük volna meg.

A legaktívabb résztvevőket izgalmas ajándékok várják – pólók, kulacsok, sapkák és vásárlási utalványok –, de a program igazi célja nem a versengés, hanem a mozgás szeretetének beépítése a mindennapokba. Éppen ezért versenyszerű sportolók és hivatalos túraegyesületi tagok nem nevezhetnek – itt minden lépés a hétköznapi hősöké.

A kezdeményezés a Magyar Szabadidősport Szövetség „Gyaloglás (hó)napja” országos programjához kapcsolódik. Fő támogatója a Soproni Egyetem, a SMAFC és a Velux Magyarország Kft., de a szervezők további partnereket is szeretettel várnak, hogy együtt tegyenek egy aktívabb, fenntarthatóbb jövőért.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu