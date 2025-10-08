október 8., szerda

Feljelentés után

1 órája

Nyomoznak a Schäffer-ház ügyében

Feljelentésemre nyomozást rendelt el a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Schäffer-ház ügyében különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt - közölte Facebook oldalán Pintér Bence polgármester.

Kisalföld.hu

Ahogy korábban megírtuk: A polgármester még szeptemberben tett feljelentést a rendőrségen ismeretlen tettes ellen, a település vagyonát érintő, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, hűtlen kezelés bűntette és ezen bűncselekményhez köthető más bűncselekmények miatt.

Schäffer-ház
A Schäffer-ház és Vaskakas Taverna épületegyüttese: a feljelentés tényét jelentette be szeptemberben a polgármester.
Fotó: MW Archív

Fejlemények a feljelentés után

Feljelentésemre nyomozást rendelt el a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Schäffer-ház ügyében különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt.

írja Pintér Bence polgármester Facebook posztjában.

Hozzátette: az ügyről dióhéjban azt kell tudni, hogy van egy romos ingatlan, a belvárosi Schäffer-ház és Vaskakas Taverna épületegyüttese. Ezt 2007-ben eladta a város 200 millió forintért, azt 2019-ben Rákosfalvy Zoltán  cége megvette 300 millióért. Három évvel később, 2022-ben  pedig a 100 százalékos önkormányzati tulajdonú Győr-Szol Zrt. 700 millióért – még romosabb állapotban – visszavásárolta az ingatlant.

– tette hozzá.

 

