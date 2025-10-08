Nyomoznak a Schäffer-ház ügyében

Hozzátette: az ügyről dióhéjban azt kell tudni, hogy van egy romos ingatlan, a belvárosi Schäffer-ház és Vaskakas Taverna épületegyüttese. Ezt 2007-ben eladta a város 200 millió forintért, azt 2019-ben Rákosfalvy Zoltán cége megvette 300 millióért. Három évvel később, 2022-ben pedig a 100 százalékos önkormányzati tulajdonú Győr-Szol Zrt. 700 millióért – még romosabb állapotban – visszavásárolta az ingatlant.