140 évet ünnepel Sopron híres iskolája - fotók

Hozzátette, hogy a technikum ma is egy nagy családként működik:

Mint egy erdei közösségben: néha összekoccanunk, de végül mindig a szeretet és a közös cél tart össze bennünket. Ez a mi erőnk, ez a mi örökségünk.

A Roth Gyula technikum története egészen 1885. október 25-ig nyúlik vissza, amikor Temesváron megalapították a Magyar Királyi Erdészeti Szakiskolát. Az iskola több várost is megjárt – Tatát, Esztergomot, majd végül Sopront –, mígnem 1950-ben végleges otthonra talált a Szent György utcában.

Hoczek László, a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója Fotó: Varga Henrietta

A jubileumi eseményen Hoczek László, a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója is kiemelte:

Ez az intézmény mindig a magyar erdők jövőjét szolgálta. A cél 140 éve is ugyanaz volt, mint ma: olyan szakembereket képezni, akik nemcsak dolgoznak a természetben, hanem őrzik és óvják is azt.

Az elmúlt évtizedek során a technikum folyamatosan fejlődött: korszerűsítették az iskola és a kollégium épületét, modern eszközökkel gazdagodott a gyakorlati képzés, és olyan fejlesztések valósultak meg, amelyek révén a diákok a legújabb technológiákat is megismerhetik.

Barcza Attila országgyűlési képviselő is méltatta az iskola munkáját Fotó: Varga Henrietta

Az ünnepi alkalmon Barcza Attila országgyűlési képviselő is méltatta az iskola munkáját:

Az, hogy az erdészeti képzés ma egyet jelent Sopronnal, az ennek az intézménynek köszönhető. A Roth Gyula Technikum a múlt értékeit őrzi, miközben folyamatosan megújul, és diákjait a jövő kihívásaira készíti fel.

Hozzátette, hogy a folyamatos fejlesztések és a modernizáció mellett a legfontosabb a szellemiség megőrzése: