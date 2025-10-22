47 perce
140 évet ünnepel Sopron híres iskolája - fotók
Kétnapos ünnepségsorozattal, koszorúzással, teremavatással és múltidéző rendezvényekkel ünnepelte fennállásának 140. évfordulóját a soproni Roth Gyula Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium. A jubileum a múltidézés mellett azokról a generációkról is szólt, akik hivatásukkal, tudásukkal és elhivatottságukkal tovább írták a magyar erdészet történetét.
A megemlékezés kedden kezdődött Roth Gyula, a magyar és nemzetközi erdészeti kutatás kiemelkedő alakjának szülőházánál. A koszorúzást követően az iskola falai között emlékeztek meg dr. Tuskó Lászlóról, a technikum első soproni igazgatójáról, majd dr. Rónai Ferenc tiszteletére tantermet avattak.
Roth Gyula technikum: 140 éve a természet szolgálatában
Szerdán a Liszt-központban folytatódott az ünnepségsorozat, ahol diákok, tanárok és öregdiákok közösen emlékeztek meg az iskola 140 éves múltjáról. Sztojkáné Bodor Ildikó igazgató megható beszédében hangsúlyozta:
Fontos, hogy megálljunk egy pillanatra, és felidézzük, honnan jöttünk. Iskolánkat nem csupán a falai, hanem az itt tanító és tanuló emberek közössége teszi élővé. A Roth mindig is az erdőt, az oktatást és a hivatást szolgálta.
Nézze meg az eseményen készült képgalériánkat:
Az erdő nemcsak fák gyűjteménye: 140 éves a Roth Gyula erdészeti technikumFotók: Varga Henrietta
Hozzátette, hogy a technikum ma is egy nagy családként működik:
Mint egy erdei közösségben: néha összekoccanunk, de végül mindig a szeretet és a közös cél tart össze bennünket. Ez a mi erőnk, ez a mi örökségünk.
A Roth Gyula technikum története egészen 1885. október 25-ig nyúlik vissza, amikor Temesváron megalapították a Magyar Királyi Erdészeti Szakiskolát. Az iskola több várost is megjárt – Tatát, Esztergomot, majd végül Sopront –, mígnem 1950-ben végleges otthonra talált a Szent György utcában.
A jubileumi eseményen Hoczek László, a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója is kiemelte:
Ez az intézmény mindig a magyar erdők jövőjét szolgálta. A cél 140 éve is ugyanaz volt, mint ma: olyan szakembereket képezni, akik nemcsak dolgoznak a természetben, hanem őrzik és óvják is azt.
Az elmúlt évtizedek során a technikum folyamatosan fejlődött: korszerűsítették az iskola és a kollégium épületét, modern eszközökkel gazdagodott a gyakorlati képzés, és olyan fejlesztések valósultak meg, amelyek révén a diákok a legújabb technológiákat is megismerhetik.
Az ünnepi alkalmon Barcza Attila országgyűlési képviselő is méltatta az iskola munkáját:
Az, hogy az erdészeti képzés ma egyet jelent Sopronnal, az ennek az intézménynek köszönhető. A Roth Gyula Technikum a múlt értékeit őrzi, miközben folyamatosan megújul, és diákjait a jövő kihívásaira készíti fel.
Hozzátette, hogy a folyamatos fejlesztések és a modernizáció mellett a legfontosabb a szellemiség megőrzése:
„A siker kulcsa nem változott: jó szakembereket kell képezni, akik értik és szeretik az erdőt.”
Örökség és küldetés
A Roth Gyula Technikum 140 éves fennállása során nemcsak diákok ezreit indította el a pályán, hanem olyan közösséget is teremtett, amelyben a tudás, a hivatás és a természet iránti tisztelet kéz a kézben jár.
Ahogy Roth Gyula egykor fogalmazott: „Az erdő nemcsak a fák gyűjteménye, hanem az emberi munka és felelősség tükre.”
Ezt az örökséget viszik tovább ma is a soproni diákok és tanáraik – hittel, szorgalommal és szeretettel, hogy az erdő élete, s vele együtt a magyar erdészet jövője is tovább növekedhessen.