Búcsúzik a soproni Gázfröccs

Szomorú hír érkezett a soproni éjszakai élet kedvelőinek: bezár a város ikonikus szórakozóhely, a Gázfröccs. A népszerű romkocsma, amely több mint egy évtizede működött és számtalan koncertnek, bulinak, valamint baráti találkozónak adott otthont, október 17-én és 18-án tartja búcsúestjeit. A szervezők mindenkit szeretettel várnak „egy utolsó fröccsre”, mielőtt a hely végleg bezárja kapuit.

Romkocsma: Eladó a város kedvelt szórakozóhelyének épülete. Fotó: Rombai Peter