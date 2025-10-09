október 9., csütörtök

Dénes névnap

Búcsú

2 órája

Búcsúzik a soproni Gázfröccs

Címkék#kocsma#bezár#búcsú

A közeljövőben bezár Sopron egyik kedvelt szórakozóhelye. A romkocsma búcsúestet tart.

Kisalföld.hu

Szomorú hír érkezett a soproni éjszakai élet kedvelőinek: bezár a város ikonikus szórakozóhely, a Gázfröccs. A népszerű romkocsma, amely több mint egy évtizede működött és számtalan koncertnek, bulinak, valamint baráti találkozónak adott otthont, október 17-én és 18-án tartja búcsúestjeit. A szervezők mindenkit szeretettel várnak „egy utolsó fröccsre”, mielőtt a hely végleg bezárja kapuit.

romkocsma
Romkocsma: Eladó a város kedvelt szórakozóhelyének épülete. Fotó: Rombai Peter

 

 

