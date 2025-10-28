Teligázzal az álmok felé – 30 éves jubileumra készül a Rómeó Vérzik

Ákos 2018-ban csatlakozott a Rómeó Vérzik zenekarhoz, és már az első próbája meghatározó élmény maradt számára.

A felvidéki Rómeó Vérzik zenekar idén fennállásának 30. évfordulóját ünnepli Fotó: Rómeó Vérzik

-Nagyon izgultam, hiszen azon a próbán dőlt el, bekerülhetek-e a bandába. Előtte rengeteget gyakoroltam, hogy minden hibátlanul menjen. Aztán amikor lejátszottuk az első dalt, hirtelen minden izgalom elszállt. Azonnal éreztem, hogy ez egy jó csapat, és hogy valami különleges kezdődik el.

Jubilál a Rómeó Vérzik zenekar

A Rómeó Vérzik 1995-ben alakult, és azóta is a magyar rockzene egyik ikonikus képviselője. Dalaik az életről, küzdelmekről és a mindennapok valóságáról szólnak. Talán éppen ez a titka annak, hogy fiataltól idősig mindenki tud velük és zenéjükkel azonosulni.

- Felgyorsult világban élünk, és mi igyekszünk lépést tartani vele. Az új dalokban is a jelen érzéseit próbáljuk visszaadni, ezért tudnak az emberek ennyire kapcsolódni a szövegeinkhez – mondta Ákos.

A zenekar zenéje markáns, dallamos rock, amelyben a tagok különböző zenei ízlései olvadnak össze egyedi stílussá.

A jubileumi koncertet november 14-én rendezik meg Budapesten, a Barba Negra Red Stage színpadán. Fotó: PZS fotók

- Mind a négyen más műfajt szeretünk, de éppen ettől lett ennyire rómeós a hangzás. Ez a sokféleség mindig inspirál bennünket, és segít abban, hogy hűek maradjunk önmagunkhoz – mesélte a gitáros.

Három évtized alatt természetesen voltak nehezebb időszakok is, de a zenekar sosem gondolt arra, hogy rajongóikat cserben hagyják. A zenekar számunkra család és a családot nem hagyja ott az ember - vallják.

A jubileumi koncertet november 14-én rendezik meg Budapesten, a Barba Negra Red Stage színpadán. A fellépés különlegessége, hogy színpadra lép Kálmán Zsolt „Püke”, a zenekar egykori alapító gitárosa is.

- Kétórás, látványos műsorral készülünk, ami az elmúlt 30 év legfontosabb pillanatait öleli fel. Ez lesz az első alkalom, hogy egy felvidéki zenekar ilyen nagy volumenű önálló koncertet szervez Magyarországon – árulta el Ákos.

A koncertre külön buszokat indítanak - a buszjegyek magában foglalják a koncertjegyet is - Somorjáról, Dunaszerdahelyről, Nagymegyerről és Komáromból. A jegyek pedig villámgyorsan fogynak.