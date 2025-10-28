1 órája
Teligázzal az álmok felé – 30 éves jubileumra készül a Rómeó Vérzik
A felvidéki rockélet egyik meghatározó zenekara, fennállásának 30. évfordulóját ünnepli. A jubileum alkalmából a Rómeó Vérzik zenekar nagyszabású koncerttel készül Budapesten, a Barba Negra Red Stage színpadán november 14-én. A zenekar gitárosával, a Győrben élő Kálmán Ákossal beszélgettünk a kezdetekről, a zenekar erejéről és arról, mi tartja őket életben három évtized után is.
Ákos 2018-ban csatlakozott a Rómeó Vérzik zenekarhoz, és már az első próbája meghatározó élmény maradt számára.
-Nagyon izgultam, hiszen azon a próbán dőlt el, bekerülhetek-e a bandába. Előtte rengeteget gyakoroltam, hogy minden hibátlanul menjen. Aztán amikor lejátszottuk az első dalt, hirtelen minden izgalom elszállt. Azonnal éreztem, hogy ez egy jó csapat, és hogy valami különleges kezdődik el.
Jubilál a Rómeó Vérzik zenekar
A Rómeó Vérzik 1995-ben alakult, és azóta is a magyar rockzene egyik ikonikus képviselője. Dalaik az életről, küzdelmekről és a mindennapok valóságáról szólnak. Talán éppen ez a titka annak, hogy fiataltól idősig mindenki tud velük és zenéjükkel azonosulni.
- Felgyorsult világban élünk, és mi igyekszünk lépést tartani vele. Az új dalokban is a jelen érzéseit próbáljuk visszaadni, ezért tudnak az emberek ennyire kapcsolódni a szövegeinkhez – mondta Ákos.
A zenekar zenéje markáns, dallamos rock, amelyben a tagok különböző zenei ízlései olvadnak össze egyedi stílussá.
- Mind a négyen más műfajt szeretünk, de éppen ettől lett ennyire rómeós a hangzás. Ez a sokféleség mindig inspirál bennünket, és segít abban, hogy hűek maradjunk önmagunkhoz – mesélte a gitáros.
Három évtized alatt természetesen voltak nehezebb időszakok is, de a zenekar sosem gondolt arra, hogy rajongóikat cserben hagyják. A zenekar számunkra család és a családot nem hagyja ott az ember - vallják.
A jubileumi koncertet november 14-én rendezik meg Budapesten, a Barba Negra Red Stage színpadán. A fellépés különlegessége, hogy színpadra lép Kálmán Zsolt „Püke”, a zenekar egykori alapító gitárosa is.
- Kétórás, látványos műsorral készülünk, ami az elmúlt 30 év legfontosabb pillanatait öleli fel. Ez lesz az első alkalom, hogy egy felvidéki zenekar ilyen nagy volumenű önálló koncertet szervez Magyarországon – árulta el Ákos.
A koncertre külön buszokat indítanak - a buszjegyek magában foglalják a koncertjegyet is - Somorjáról, Dunaszerdahelyről, Nagymegyerről és Komáromból. A jegyek pedig villámgyorsan fogynak.
A zenekar az idei évet teljes mértékben a jubileumi koncertnek szenteli, de 2026 tavaszán turnéra indulnak, amelynek részletei hamarosan nyilvánosak lesznek.
Végül Ákos egy gondolattal zárta a beszélgetést, ami tökéletesen összefoglalja a Rómeó Vérzik szellemiségét:
A zenekarunk egy család, és megtanultuk, hogy az álmokért mindig érdemes kitartani. Csak teligázzal előre, ahogy a rock and rollban is!