Elektromos rollerek

1 órája

Áldás vagy átok a szabadság két keréken? Sok a rolleres baleset

Az elmúlt években egyre több város utcáin tűntek fel az elektromos rollerek. Gyorsak, praktikusak, környezetbarátak, nem véletlen, hogy sokan választják őket mindennapi közlekedésre. Ám a kényelmes gurulás árnyoldala is egyre láthatóbb, hiszen a balesetek száma folyamatosan növekszik. Dr. Bodó Kadosát, a Soproni Gyógyközpont Traumatológiai Osztályának főorvosát kérdeztük a rolleres balesetekről.

Varga Henrietta

Néhány évvel ezelőtt még alig találkozhattunk elektromos rollerekkel az utakon. Ma már szinte minden nagyvárosban – így Sopronban is – megszokott látvány a száguldó rolleres. A jármű egyszerre áldás és átok: gyors, könnyen kezelhető, de tapasztalat és megfelelő ismeretek hiányában rendkívül veszélyes lehet.

roller
Dr. Bodó Kados, a Soproni Gyógyközpont Traumatológiai Osztályának főorvosa mesélt nekünk arról, hogy egyre több a rolleres baleset. Fotó: Varga Henrietta

Rollerbalesetek súlyos sérülésekkel

Dr. Bodó Kadosa elmondta: ma már szinte mindennaposak a rollerbalesetek a soproni sürgősségi osztályon.

Leggyakrabban fiatalokat látunk, akik a rollerezés divatja miatt választják ezt a közlekedési formát. Sokszor védőfelszerelés nélkül, a közlekedési szabályokat figyelmen kívül hagyva közlekednek

Ebben a balesetben két tini sérült meg a balesetben, a roller utasa életveszélyesen. Sajnos  figyelmen kívül hagyva behajtottak a kereszteződésbe, és ott egy szabályosan közlekedő busszal ütköztek. Fotó: police.hu 

A balesetek jellemzően egyszerű elesésekből indulnak, ám ezek is súlyos következményekkel járhatnak. A leggyakoribbak a csukló-, kulcscsont- és arcsérülések, de nem ritkák a koponyasérülések sem.

- Sokan nem gondolnak bele, hogy egy 25–30 kilométer/órás sebességnél bekövetkező esés milyen erőhatásokkal jár. Védőfelszerelés nélkül akár életveszélyes fejsérülés is történhet – figyelmeztet a szakember. Különösen veszélyesek a két személy által használt rollerek, amikor az eszköz könnyen kibillen az egyensúlyából, és mindkét utas megsérülhet.

Győrben, szeptember közepén ezen a helyen hunyt el egy rolleres, aki személyautóval ütközött. Fotó: Csapó Balázs

Bár az elektromos rollerek használatát már részben szabályozza a jogszabály, sok a bizonytalanság: közúton, járdán vagy bicikliúton közlekedhet-e a rolleres? A válasz nem mindig egyértelmű. Ráadásul a szabályok betartását jelenleg alig ellenőrzik.

- A fiatalok gyakran zenét hallgatva, fülhallgatóval a fülükben közlekednek, így nem hallják a forgalmat, nem érzékelik a veszélyt. Emellett egyre gyakoribb, hogy alkoholos vagy drogos befolyásoltság alatt használják a rollert – ez a balesetek egyik fő oka – mondta a főorvos. Egy budapesti kórház statisztikája szerint minden tizedik rollerbaleset érintettje valamilyen tudatmódosító szer hatása alatt állt.

A szakember szerint a probléma társadalmi szintű.

- Sok szülő nem gondolja végig, mit ad a gyereke kezébe. Egy nagy teljesítményű elektromos roller nem játék, hanem jármű, amely akár 40–50 kilométer/órás sebességgel is haladhat. Egy ilyen eszköz irányítása gyakorlott felnőtteknek sem könnyű, nemhogy kamaszoknak.

A szülők szerepe kulcsfontosságú a szemléletformálásban. A kortársnyomás – miszerint „mindenkinek van már rollere" – sok fiatalt sodor felelőtlen döntésbe. Dr. Bodó Kadosa szerint a felnőtteknek kell példát mutatniuk és felelősen dönteniük arról, mikor engedik gyermekeiket rollerezni.

Október 12-én Győrben szintén roller ütközött autóval, szerencsére itt a rolleres könnyebb sérüléseket szenvedett. Fotó: Olvasó

De vajon mit tehetünk a balesetek elkerüléséért? - tettük fel a kérdést?

A főorvos szerint a legfontosabb lépések: a védőfelszerelés (bukósisak, térd- és könyökvédő) kötelező használata, a fülhallgató mellőzése, az alkohol és drog hatása alatti rollerezés tiltása és szankcionálása. 

Az elektromos roller kétségkívül megkönnyíti a városi közlekedést, de csak akkor, ha felelősen használjuk. A sebesség, a csendes haladás és a könnyű kezelhetőség egyszerre előny és veszélyforrás.

- Nem arról van szó, hogy el kellene tiltani az embereket a rollerezéstől – mondta dr. Bodó Kadosa. – De mindenki gondolja át: nemcsak a saját testi épségét, hanem másokét is veszélyezteti, ha felelőtlenül közlekedik. Az elektromos roller tehát lehet a jövő városi közlekedésének része, de csak akkor, ha a felhasználók megtanulják: a szabadság felelősséggel jár - zárta gondolatait.

