Iparos retro véradás: több mint félszázan nyújtották karjukat - fotó

Iparos retro véradást szervezett a Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület az Országos Vérellátó Szolgálattal és a Magyar Vöröskereszt vármegyei szervezetével közösen, idén immár másodszorra az ipartestület székházában.

A retro véradáson 52-en nyújtották karjukat

Retro véradás pattanós virslivel és ropogós zsemlével

– A Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület nevében ezúttal is köszönetünket fejezzük ki azért az önzetlen és áldozatkész támogatásért, miszerint az idei újabb véradáson 52 véradó nyújtotta karját iparos székházunkban az országos vérkészlet gyarapításáért. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által, 2020 év márciusában indított, civil szervezetek számára szóló, országos véradási kampányhoz ipartestületünk, a vezetőségünk döntése értelmében csatlakozott. Ipartestületünk civil szervezetként, elsősorban az országos vérkészlet gyarapításához kívánt és kíván a jövőben is hozzájárulni, a hivatalos szakmai szervezetekkel összefogva – tudtuk meg Banyár Tamás titkártól.

Az Iparos Retro Véradást támogatta a Darnó-Hús Húsüzeme és Sza-Sze Hús Kft. pattanós virslivel, a Family-Friss Kft. italokkal, a Lajta Pékség zsemlével.

A véradókat retro módon, azaz pattanós virslivel, ropogós zsemlével, sörrel, borral és egyéb italokkal Gurdonné Korom Zsófia, a Magyar Vöröskereszt Mosonmagyaróvári Járás területi koordinátora, valamint Giczi Lászlóné és Csutak István a Magyar Vöröskereszt Mosonmagyaróvári Járás területi önkéntesei látták vendégül.