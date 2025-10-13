október 13., hétfő

Múltidéző

48 perce

Amikor az osztrák autók elárasztották Sopront – Videón a határmenti vásárlási láz a ’80-as évekből

Címkék#retró#múltidéző#Asuztria#Sopron#határ

Sopron utcái a nyolcvanas években megteltek osztrák rendszámú autókkal, valutát váltó turistákkal és roskadásig pakolt kirakatokkal. A retró Sopron időszakában a határ közelsége nemcsak földrajzi adottság volt, hanem gazdasági aranybánya is: a városban pezsgés, forgalom és igazi kelet–nyugati életérzés uralkodott. A boltvezetők örültek, a helyiek vegyes érzésekkel figyelték a rohamot, de a város ekkor kapta meg mai, nyitott karakterét.

Sabjanics-Somlai Petra
Amikor az osztrák autók elárasztották Sopront – Videón a határmenti vásárlási láz a ’80-as évekből

Itt kezdődött a nyugat – Sopron a nyolcvanas években

Forrás: Fortepan / Magyar Rendőr

A belváros macskakövein Trabantok és Golfok váltották egymást, miközben a határ túloldaláról érkezők már a parkolóban egyeztették, hány szalámi és háztartási mérleg fér még a csomagtartóba. A helyiek döbbenten figyelték, hogyan lesz az addig csendes utcákból nyüzsgő piactér, ahol forint és schilling között lavírozva mindenki próbált jól járni. A retró Sopron világa a határ menti kereskedelemről, a valutázó osztrákokról és az új lehetőségek korszakáról szólt, amikor a város egy csapásra a két rendszer találkozási pontjává vált.

retró Sopron – autók várakoznak az osztrák határátkelőnél
Retró Sopron – autósor a határátkelőnél 1984-ben
Forrás: Fortepan/Gábor Viktor

Retró soproni hangulatok és a határvárosi aranyláz

A hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján Sopron már nemcsak a boráról vagy történelmi épületeiről volt ismert. Naponta több ezer osztrák turista lépte át a határt, hogy a magyar oldalon vásároljon olcsóbb cigarettát, szalámit, háztartási gépet. Egy 1987-es filmhíradóban a riporter meg is kérdezi: „Mit vásároltak?” - „Cigarettát, szalámit, villanykefét!” - hangzik a válasz. Az üzletek forgalma pörgött, a kasszáknál kígyóztak a sorok, és a város egyetlen nap alatt képes volt teljesen megváltozni.
A felvétel szerint az üzletek akár 80 százalékban osztrák vásárlókból éltek. Az IKVA áruház épp e fellendülés kiszolgálására épült, és hamarosan újabb áruházakat is terveztek, ahol egyszerre lehetett kapni élelmiszert, iparcikket és ajándékot.

Emlékszel még?

Autómárkák a határnál:
• Opel Kadett
• Volkswagen Bogár
• Ford Escort
• Trabant
• Lada 1200
• Wartburg

Termékek, amikért megérte átjönni:
• Pick szalámi
• Fabulon krém
• Orion rádió
• Videoton magnó
• Tisza cipő
• Cigaretta

Kifejezések, amiket mindenki ismert:
• „Forint oder Schilling?”
• „Egy kiló szalámi, bitte schön!”
• „Határ zár 22:00!”

Osztrák roham a boltokban – szalámitól a villanykeféig

De miért épp Sopron lett a keleti bevásárló Mekkája? A válasz egyszerű: a határ közelsége, a kedvező árfolyam, és az a nosztalgikus magyar vendégszeretet, amiért az osztrákok újra és újra visszatértek. A legtöbbjük a napi élet apró örömeiért jött: egy liter benzinért, ami harmadannyiba került, egy doboz cigarettáért, vagy éppen egy „különleges” magyar szalámiért, amit otthon nem lehetett kapni. A helyi kereskedők gyorsan reagáltak. Volt, aki kifejezetten osztrák nyelvű táblákat tett ki, mások az ablakon keresztül váltottak valutát. A soproni piac valóságos aranybánya lett: egy háztartási mérlegért például annyit fizettek, amennyiből egy magyar család egy hétig megélt.

Zsúfoltság, nyugati divat és változó városkép

A bevásárlórohamnak természetesen árnyoldalai is voltak. A parkolóhelyek elfogytak, a városban állandósult a dugó, a forgalmas napokon a helyieknek esélyük sem volt közlekedni a Fő téren. A filmhíradóban megszólaló soproni lakos panaszkodva mondta: „jó lenne, ha egy kicsit visszafognák ezt a forgalmat.” A tanács azonban egyértelmű volt: a bevétel az ország gazdaságát erősíti, így a vásárlóturizmus inkább támogatandó, mint korlátozandó.

A nyugat inspirálta a soproni fiatalokat

A város közben rohamosan fejlődött. A forgalom miatt új közlekedési terveket dolgoztak ki, több üzletet átépítettek, hogy megfeleljenek az „osztrák igényeknek”. A boltok polcain megjelentek a kifejezetten külföldieknek szánt csomagolások, a kirakatokban német nyelvű feliratok díszelegtek. Sopron szó szerint a nyugat kapujává vált. A társadalmi légkör is átalakult. A soproniaknak hirtelen megtetszett a nyugati divat, az osztrák vendégek ruhái, parfümjei, autói mind inspirálták a város fiataljait. A helyi fodrászok, butikok és éttermek új korszakba léptek: mindent el akartak adni, ami egy kicsit is „nyugati” volt. A 80-as évek végére Sopron már igazi határvárosi branddé vált, a vásárlók, az idegenforgalom és a szabadabb levegő miatt. A rendszerváltás után a helyzet megváltozott, de a város identitásában örökre ott maradt ez a különleges korszak.

retró Sopron – nő Fabulon kozmetikummal a ’80-as években
A Fabulon illata összekötötte a határt
Forrás: retromagyarfotomodellek.blogspot.com

A város, ami mindig nyitva állt a határ felé

A ’80-as évek Sopronja több volt, mint egy korszak: egy érzés, egy illat, egy város, ami két világ között élt, mégis mindkettőt magáénak érezte. A határ ma már nyitva, de a retró világ emléke ott maradt a macskaköveken, a régi kirakatok tükrében és azokban, akik még emlékeznek rá, milyen volt, amikor a szalámiért jöttek, de a szabadság ízét vitték haza.

Fordult a határ szélrózsája

A ’80-as években osztrák autók érkeztek tele magyar szalámival, Fabulonnal és Orion rádióval. Ma mi indulunk útnak a csomagtartóban osztrák csoki, kávé és egy kis nosztalgia lapul. Csak a rendszám cserélődött, a kíváncsiság ugyanaz maradt.

Retró fotókon Bécs - Ilyen volt az élet 50 éve a szomszédban

Fotók: Forrás: fortepan

 

