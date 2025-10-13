Amikor az osztrák autók elárasztották Sopront – Videón a határmenti vásárlási láz a ’80-as évekből

A belváros macskakövein Trabantok és Golfok váltották egymást, miközben a határ túloldaláról érkezők már a parkolóban egyeztették, hány szalámi és háztartási mérleg fér még a csomagtartóba. A helyiek döbbenten figyelték, hogyan lesz az addig csendes utcákból nyüzsgő piactér, ahol forint és schilling között lavírozva mindenki próbált jól járni. A retró Sopron világa a határ menti kereskedelemről, a valutázó osztrákokról és az új lehetőségek korszakáról szólt, amikor a város egy csapásra a két rendszer találkozási pontjává vált.

Retró Sopron – autósor a határátkelőnél 1984-ben

Forrás: Fortepan/Gábor Viktor

Retró soproni hangulatok és a határvárosi aranyláz

A hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján Sopron már nemcsak a boráról vagy történelmi épületeiről volt ismert. Naponta több ezer osztrák turista lépte át a határt, hogy a magyar oldalon vásároljon olcsóbb cigarettát, szalámit, háztartási gépet. Egy 1987-es filmhíradóban a riporter meg is kérdezi: „Mit vásároltak?” - „Cigarettát, szalámit, villanykefét!” - hangzik a válasz. Az üzletek forgalma pörgött, a kasszáknál kígyóztak a sorok, és a város egyetlen nap alatt képes volt teljesen megváltozni.

A felvétel szerint az üzletek akár 80 százalékban osztrák vásárlókból éltek. Az IKVA áruház épp e fellendülés kiszolgálására épült, és hamarosan újabb áruházakat is terveztek, ahol egyszerre lehetett kapni élelmiszert, iparcikket és ajándékot.

Emlékszel még? Autómárkák a határnál:

• Opel Kadett

• Volkswagen Bogár

• Ford Escort

• Trabant

• Lada 1200

• Wartburg Termékek, amikért megérte átjönni:

• Pick szalámi

• Fabulon krém

• Orion rádió

• Videoton magnó

• Tisza cipő

• Cigaretta Kifejezések, amiket mindenki ismert:

• „Forint oder Schilling?”

• „Egy kiló szalámi, bitte schön!”

• „Határ zár 22:00!”

Osztrák roham a boltokban – szalámitól a villanykeféig

De miért épp Sopron lett a keleti bevásárló Mekkája? A válasz egyszerű: a határ közelsége, a kedvező árfolyam, és az a nosztalgikus magyar vendégszeretet, amiért az osztrákok újra és újra visszatértek. A legtöbbjük a napi élet apró örömeiért jött: egy liter benzinért, ami harmadannyiba került, egy doboz cigarettáért, vagy éppen egy „különleges” magyar szalámiért, amit otthon nem lehetett kapni. A helyi kereskedők gyorsan reagáltak. Volt, aki kifejezetten osztrák nyelvű táblákat tett ki, mások az ablakon keresztül váltottak valutát. A soproni piac valóságos aranybánya lett: egy háztartási mérlegért például annyit fizettek, amennyiből egy magyar család egy hétig megélt.