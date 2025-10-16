október 16., csütörtök

A múlt íze újra életre kel: megnyílt Sopron legújabb gasztronómiai helye - fotó

Különleges gasztronómiai finomságokat kínáló üzlet nyitotta meg kapuit a napokban Sopronban, sokak legnagyobb örömére. A város szívében megnyílt kézműves rétesház nem csupán egy újabb pékség, hanem igazi időutazás, ahol a hagyományos ízek a minőséggel találkoznak.

Kisalföld.hu

A rétesház kínálatának középpontjában a különleges, nyújtott tésztás sós és édes rétesek állnak, amik a régi idők klasszikus receptjei alapján készülnek, mégis friss, modern köntösben kerülnek a vendégek asztalára. 

rétesház
Megnyílt Sopronban a Rétesház a belvárosban Fotó: Rétesház

A Rétesház találkozási pont is

A ropogós tészta, a gondosan válogatott töltelékek és az illatok, amelyek már az ajtóban fogadják a látogatót, mind-mind azt az érzést keltik, mintha nagymamáink konyhájába csöppentünk volna.

A rétesház nem csupán egy új hely a város gasztronómiai palettáján, hanem egy igazi találkozási pont is lehet mindazok számára, akik szeretik a minőséget, a hagyományt és a jó ízeket. Minden bizonnyal Sopron egyik új gyöngyszeme született meg, ahol a múlt íze újra életre kel. Minden falatban.

Győrben is nyílt rétesező, csak remélni lehet, hogy ez a különleges sütemény újra elnyeri a gasztronómiai palettán az őt megillető helyet. 

 

