Rendőrök az állatokért - jutalomfalatokat, takarók és játékok

A rendőrség berkein belül meghirdetett felhívást követően az összefogás példaértékű volt: a hivatásos és polgári állomány száraz és nedves tápokat, jutalomfalatokat, takarókat és játékokat gyűjtött, amelyek az „Emberek az állatokért” alapítvány által működtetett Győri Állatmenhely lakóinak mindennapjait hivatottak megkönnyíteni és szebbé tenni.

Az átadás záróakkordjaként az eseményre meghívott Bagolyvár Gyermekotthon hét lakója és a rendőrök a menhely védenceivel egy rövid sétát tettek a szabadban, ezzel is felhívva a figyelmet az állatokkal való gondoskodás és odafigyelés fontosságára.