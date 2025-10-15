október 15., szerda

Teréz névnap

13°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó hír

55 perce

Győr újabb városrészében létesülhet rekortán borítású futópálya

Címkék#Marcalváros II#Nagy Richárd László#sportpálya

Közösségi oldalán osztotta meg a jó hírt a városrész képviselője. Nagy Richárd László bejegyzéséből kiderült, hogy rekortán borítású futópálya épül Marcalváros II-n.

Kisalföld.hu

Nagy Richárd László, a városrész képviselője közösségi oldalán számolt be arról, hogy rekortán borítású futópálya épül Marcalváros II-n.

rekortán
A rekortán borítású futópálya novemberre készül el.

A rekortán a mulcsot váltja

"Kiváló, természetközeli környezetben sportolhatnak rövidesen a marcalvárosiak. A korábbi mulcsos borítású pályát váltja ez a korszerűbb, rekortán borítás. A munkaterületet nemrég átadták, a munkálatok várhatóan november végén fejeződnek be. Az átadással kapcsolatos információkról a jövőben tájékoztatni fogom Önöket" – írta a képviselő.

A közelmúltban Győr-Szabadhegyen adtak át futópályát, míg a városrészben egy másik helyen is megújulhat a sportpálya, mely jelenleg inkább az enyészeté.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu