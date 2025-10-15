3 órája
Győr újabb városrészében létesülhet rekortán borítású futópálya
Közösségi oldalán osztotta meg a jó hírt a városrész képviselője. Nagy Richárd László bejegyzéséből kiderült, hogy rekortán borítású futópálya épül Marcalváros II-n.
A rekortán a mulcsot váltja
"Kiváló, természetközeli környezetben sportolhatnak rövidesen a marcalvárosiak. A korábbi mulcsos borítású pályát váltja ez a korszerűbb, rekortán borítás. A munkaterületet nemrég átadták, a munkálatok várhatóan november végén fejeződnek be. Az átadással kapcsolatos információkról a jövőben tájékoztatni fogom Önöket" – írta a képviselő.
A közelmúltban Győr-Szabadhegyen adtak át futópályát, míg a városrészben egy másik helyen is megújulhat a sportpálya, mely jelenleg inkább az enyészeté.