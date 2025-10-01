október 1., szerda

Új íz a piacon

1 órája

Ebben az áruházban vezeti be a Red Bull az új termékét - fotók

Címkék#üzlet#energiaital#Red Bull#Aldi#limitált#Fuji#áruházban#winter edition#alma#gyömbér

Az energiaital-gyártó cég új, limitált ideig elérhető téli szezonális terméket vezet be a magyar piacon. A Red Bull The Winter Edition: Fuji-Alma – Gyömbér classic változatát. Mutatjuk, hogy október közepéig melyik áruházláncban lesz csak elérhető.

Kisalföld.hu
Ebben az áruházban vezeti be a Red Bull az új termékét - fotók

Fotó: ALDI/Hilbert Péter

A világszerte ismert energiaital-gyártó legújabb, limitált ideig elérhető téli szezonális különlegessége, a Red Bull The Winter Edition: Fuji-Alma – Gyömbér classic Magyarországon az Aldi üzleteiben mutatkozik be és csak itt lesz megvásárolható október 15-ig. Az új termékben a japán Fuji-alma édeskés aromája a gyömbér markáns, enyhén pikáns ízvilágával találkozik. A termék október 9-15. között akciós, 399 forintos egységáron érhető majd el.

A Red Bull új terméke október közepéig kizárólag az Aldi üzleteiben lesz kapható.
Fotó: ALDI/Hilbert Péter

Az új Red Bull termék

A Red Bull új terméke október közepéig kizárólag az Aldi üzleteiben lesz kapható.
Fotó: ALDI/Hilbert Péter

 

 

