Ebben az áruházban vezeti be a Red Bull az új termékét - fotók

A világszerte ismert energiaital-gyártó legújabb, limitált ideig elérhető téli szezonális különlegessége, a Red Bull The Winter Edition: Fuji-Alma – Gyömbér classic Magyarországon az Aldi üzleteiben mutatkozik be és csak itt lesz megvásárolható október 15-ig. Az új termékben a japán Fuji-alma édeskés aromája a gyömbér markáns, enyhén pikáns ízvilágával találkozik. A termék október 9-15. között akciós, 399 forintos egységáron érhető majd el.

A Red Bull új terméke október közepéig kizárólag az Aldi üzleteiben lesz kapható.

Fotó: ALDI/Hilbert Péter

