Hatvankét éves a győri iskola

Az iskola első igazgatója Radó Tibor volt, aki a szervezést 1947-ben kezdte, hivatalos megbízást a munkára 1948 májusában kapott. Az általános iskolások közül azokat a gyerekeket válogatta ki, akik nem tudtak megfelelni az elemi követelményeknek. Az első tanévben a város különböző iskoláiban kapott helyet a hat osztály 98 tanulója.

Ma az első igazgató, Radó Tibor nevét viseli a gyógypedagógiai iskola.

Fotó: regigyor.hu

1949 szeptemberétől a Szent István (akkori nevén Sztálin) úton biztosítottak épületet az iskola számára. A gyógypedagógiai iskolában reggel nyolctól délután öt óráig tartott a foglalkozás. Nyolc nevelő hét tanulócsoportban, ezen belül pedig három munkacsoportban foglalkozott a gyermekekkel. Általában hatéves korban kerültek az iskolába a tanulók, és 14 éves korukig foglalkoztak itt velük.

Radó Tibor a győri gyógypedagógia megalapítója volt

A Kisalföld 1963. március 27-i számában így írt: „Az új iskolai évben Győrött nyílik meg az ország egyik legjobban felszerelt gyógypedagógiai iskolája, amelybe 120, győri és Győr környéki falvakban lakó fogyatékos gyermek jár majd tanulni.”

A hivatalos iskolaavatást 1963. október 24-én tartották. 1989. október 20-án Radó Tibor nevét vette fel az iskola.

„Radó Tibor, a győri gyógypedagógia megalapítója, volt iskolaigazgató nevét veszi fel ma délelőtt ünnepség keretében a győri József Attila utcai Általános Iskola és Speciális Szakiskola. Az esemény kapcsán iskolatörténeti kiállítás nyílik” – számolt be róla a Kisalföld 1989. október 20-án.

