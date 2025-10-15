Őszi csoda
1 órája
Ezt a 11 fotót Önnek is látnia kell a narancsfénybe borult Radó-szigetről!
Győr ősszel is csodás, magával ragadó hangulatos fotókat hoztunk a megyeszékhelyről Csapó Balázs fotós lencséjén keresztül. A Radó-sziget ősszel is csodaszép.
A Radó-sziget évszakonként más-más arcával varázsolja el az arra járókat. Aranyló színekbe borult növények levelei között áttör az utolsó erejével küzdő nap: ezeket a pillanatokat kapta el a Kisalföld fotósa, Csapó Balázs.
Kattintson a képre és lapozza végig a Radó-szigeten készült őszi hangulatú képeket! Ön is érzi a lehullott levelek semmi mással össze nem téveszthető illatát?
Győr ősszel is csodás, magával ragadó hangulatos fotókat hoztunk a megyeszékhelyrőlFotók: Csapó Balázs
