Őszi csoda

1 órája

Ezt a 11 fotót Önnek is látnia kell a narancsfénybe borult Radó-szigetről!

Címkék#Radó-sziget#Győr#Csapó Balázs#évszak

Győr ősszel is csodás, magával ragadó hangulatos fotókat hoztunk a megyeszékhelyről Csapó Balázs fotós lencséjén keresztül. A Radó-sziget ősszel is csodaszép.

Pardavi Mariann

A Radó-sziget évszakonként más-más arcával varázsolja el az arra járókat. Aranyló színekbe borult növények levelei között áttör az utolsó erejével küzdő nap: ezeket a pillanatokat kapta el a Kisalföld fotósa, Csapó Balázs.

radó-sziget, ősz, győr, kép
Az ezerarcú Radó-sziget ősszel különösen csodás. További fotókért görgessen lejjebb!
Fotó: Csapó Balázs

Kattintson a képre és lapozza végig a Radó-szigeten készült őszi hangulatú képeket! Ön is érzi a lehullott levelek semmi mással össze nem téveszthető illatát?

Győr ősszel is csodás, magával ragadó hangulatos fotókat hoztunk a megyeszékhelyről

Fotók: Csapó Balázs

 

