Elhunyt Kovács Qkor László győri Urbex-fotós

Qkor hónapok óta posztolt a kórházból, bízva abban, hogy meggyógyul. Mint a barátai is. „Kovács „Qkor” Laci elment, nagyon fiatalon és nagyon hihetetlenül. Visszaemlékszem a szombat esti telefonbeszélgetésre, amikor egy közös cimboránk azt mondta: „Qkor volt a belváros hiphop-hőse, a hősök pedig soha nem halnak meg. Legalábbis így gondoltuk…” - írja a Blikk.

Qkor László, az ismert győri Urbex-fotós október 18-án hosszú betegség után elhunyt.

Forrás: Blikk

Qkor László nem adta fel

A fiatalember legutolsó posztja szeptember 7-ről származik. Mint írták: fontos volt neki a Győr belvárosa, „azok a helyek és emberek, akikkel kapcsolatba került.