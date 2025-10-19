október 19., vasárnap

Gyász

2 órája

Elhunyt Kovács Qkor László győri Urbex-fotós

Szomorú hírt osztottak meg a napokban. Qkor László, az ismert győri Urbex-fotós október 18-án hosszú betegség után elhunyt.

Kisalföld.hu

Qkor hónapok óta posztolt a kórházból, bízva abban, hogy meggyógyul. Mint a barátai is. „Kovács „Qkor” Laci elment, nagyon fiatalon és nagyon hihetetlenül. Visszaemlékszem a szombat esti telefonbeszélgetésre, amikor egy közös cimboránk azt mondta: „Qkor volt a belváros hiphop-hőse, a hősök pedig soha nem halnak meg. Legalábbis így gondoltuk…” - írja a Blikk.

Qkor László, az ismert győri Urbex-fotós október 18-án hosszú betegség után elhunyt.
Forrás: Blikk

Qkor László nem adta fel

A fiatalember legutolsó posztja szeptember 7-ről származik. Mint írták: fontos volt neki a Győr belvárosa, „azok a helyek és emberek, akikkel kapcsolatba került.

 

