Ha csak egy cikkre kattint az Állatok Világnapján, ez legyen az! – Melyik a kutya eleje és vége?
Ma, október 4-én ünnepeljük az Állatok Világnapját. Különleges, ha nem a legkülönlegesebb győri kutyákat hoztuk el olvasóinknak, mégpedig extracuki pulikat. Ön tudja, hogy melyik a puli eleje és vége?
Assisi Szent Ferenc, az állatok védőszentje már a 13. század elején azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz minket. Az ő halálának napjára tűzték ki az Állatok Világnapját, így világszerte október 4-én, azaz ma tartjuk. Nem tudni, hogy találkozott-e pulikkal a szent, de ha igen, biztosan a kedvence lett volna.
Szeptember 14-én mutattuk be olvasóinknak azt a bájos belvárosi bandát, amely rojtos, zsinóros vagy éppen raszta szőrével lopta be magát az arra járók szívébe. Kiderült, a pulik rajongói rendszeresen tartanak találkozókat, akkor éppen a győri belvárosban gyűltek össze az ország különböző tájairól. Kattintson a kiemelt szavakra, és lapozza végig a győri pulitalálkozóról készült képeket!
Ezúttal az Állatok Világnapja alkalmából kaptunk képeket a győri pulisoktól:
Emese vagyok, 13 éves, Győrben lakom, és a fotóm az Aranyparton készült augusztusban
– mellékelte az ősi magyar nevet viselő pulija fotójához büszke gazdája, Lux Cecília.
Konyári Csaba, két puli gazdája, humoros üzenetet küldött a fotó mellé.
Árnyék és Bogyó is szeretne a kisalfold.hu oldalon szerepelni. Mi, mint felelős szülők, próbáltuk lebeszélni őket a hirtelen jövő hírnévről, de Bogyóca pont abban a korban van, hogy szereti magát mutogatni
– írta Csaba. Így nem lehet mit tenni, örömmel közöljük a fotót.
Ahogy arról portálunkon írtunk: az Audi ETO több kézilabdázója is négylábú társsal osztja meg otthonát, őket kapta lencsevégre Veronica Kristiansen.
