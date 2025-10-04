Ha csak egy cikkre kattint az Állatok Világnapján, ez legyen az! – Melyik a kutya eleje és vége?

Assisi Szent Ferenc, az állatok védőszentje már a 13. század elején azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz minket. Az ő halálának napjára tűzték ki az Állatok Világnapját, így világszerte október 4-én, azaz ma tartjuk. Nem tudni, hogy találkozott-e pulikkal a szent, de ha igen, biztosan a kedvence lett volna.

Puli a Csónakos szoborban, festeni sem lehetne szebbet. További képeket talál a cikk alján, görgessen! Pulis csoportkép is készült.

Fotó: "A puli" csoport, Facebook

Szeptember 14-én mutattuk be olvasóinknak azt a bájos belvárosi bandát, amely rojtos, zsinóros vagy éppen raszta szőrével lopta be magát az arra járók szívébe. Kiderült, a pulik rajongói rendszeresen tartanak találkozókat, akkor éppen a győri belvárosban gyűltek össze az ország különböző tájairól. Kattintson a kiemelt szavakra, és lapozza végig a győri pulitalálkozóról készült képeket!

Ezúttal az Állatok Világnapja alkalmából kaptunk képeket a győri pulisoktól:

Emese az Aranyparton, a kutyamelegben jól esett a hűs víz.

Emese vagyok, 13 éves, Győrben lakom, és a fotóm az Aranyparton készült augusztusban

– mellékelte az ősi magyar nevet viselő pulija fotójához büszke gazdája, Lux Cecília.

Konyári Csaba, két puli gazdája, humoros üzenetet küldött a fotó mellé.

Mint egy reneszánsz festmény, nem igaz?

Fotó: Olvasónk

Árnyék és Bogyó is szeretne a kisalfold.hu oldalon szerepelni. Mi, mint felelős szülők, próbáltuk lebeszélni őket a hirtelen jövő hírnévről, de Bogyóca pont abban a korban van, hogy szereti magát mutogatni

– írta Csaba. Így nem lehet mit tenni, örömmel közöljük a fotót.

Ahogy arról portálunkon írtunk: az Audi ETO több kézilabdázója is négylábú társsal osztja meg otthonát, őket kapta lencsevégre Veronica Kristiansen.