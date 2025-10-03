Programok Mosonmagyaróváron és környékén: civil nap, tökfesztivál, show, kiállítás várnak ránk

Körülnéztünk, milyen programok kínálnak kikapcsolódási lehetősége Mosonmagyaróváron és környékén.

A programok között szerepel a hídséta is Mosonmagyaróváron

Fotó: Kerekes István

Programok Mosonmagyaróváron: civil nap, kiállítás és show

A XXVI. Mosonmagyaróvári Civil Nap helyszíne október 4-én, szombaton 10 órakor a Flesch Központ. Az ünnepség keretében a köszöntők után átadják a Mosonmagyaróvár Város Civil Társadalmáért, a Mecénás és az Év Civil Szervezete díjakat. Civil börzén mutatkoznak be a szervezetek, a Mosonmagyaróvári Country Klub, a Haller Sport, Majorette Egyesület, az Okay Dance Sportegyesület, a PANDORA Törzsi Tánc Egyesület, a Royal Kolibri Tánc Sportegyesület, a Theatrum Ad Flexum Színházi Egyesület és a Mosonmagyaróvári Gradistyei Horvát Egyesület énekkara szórakoztat.

Október 4-én, szombaton 18 órakor a Fehér Ló Közösségi Házban a zene világnapja alkalmából a Pink Floyd zenekar ikonikus dalai hangzanak el az OnTheWall zenekar tolmácsolásában. Az est folyamán egy különleges, egyedülálló, és izgalmas előadásnak lehetünk fül- és szemtanúi! A koncert alatt Molnár Lajos fotós válogatott képet láthatjuk a zenekar mögötti mozivásznon, mintegy hátteret, bensőséges hangulatot teremtve a muzsikának, és persze fordítva is, a fotók hangulatának átélésében segítenek a méltán híres dallamok. Koncert kiállítással, kiállítás koncerttel!

Séta az egészségünkért

Október 5-én, vasárnap 16 óra 30 perckor 15. alkalommal szervezi meg a Nők a Városért Egyesület a Lajta-hídi sétát, mellyel a mellrák elleni küzdelemre szeretnék felhívni a figyelmet. A sétálók a Jókai utcai Lajta-hídtól a Flesch Központig gyalogolnak. A rendezvény fővédnöke Fehérné dr. Bodó Mariann, Mosonmagyaróvár város címzetes főjegyzője. A Flesch Központhoz érve egy harmonika duó zenél a résztvevőknek.

Az Illúzió mesterei dupla előadással jönnek

A Flesch Központban október 5-én, vasárnap 14 és 18 órakor megújult műsorral, új fellépőkkel térnek vissza az Illúzió Mesterei Mosonmagyaróvárra!

Egy felejthetetlen este résztvevői lehetnek, akik ellátogatnak az Illúzió Mesterei showműsorra. A műsorban szereplő előadók nemzetközi Tv show-k, rangos fesztiválok és óceánjáró luxushajók rendszeres fellépői. Las Vegas, New York, Peking, Dubai, Párizs és Monte Carlo színpadai után most készek arra, hogy az Önöket is elvarázsolják! Nincs ahhoz fogható, mint élőben látni a varázslatot. Itt nincsenek kameratrükkök: a hihetetlen illúziók a nézők előtt, sőt, azok bevonásával történnek.